Rosyjskie drony coraz częściej wykorzystują w atakach na Ukrainę konstelację satelitów Starlink budowaną przez Elona Muska. Dzięki temu bezzałogowce stają się trudniejsze do wykrycia i zneutralizowania przez ukraińską obronę.

/ Shutterstock

Rosyjskie drony bojowe są coraz częściej wyposażane w terminale Starlink.

Technologia ta umożliwia skuteczniejsze sterowanie dronami i utrzymanie łączności nawet przy zakłóceniach.

Rosja pozyskuje terminale Starlink nielegalnie przez kraje trzecie.

Starlink nie działa w Rosji, ale jest dostępny nad Ukrainą, co wykorzystują rosyjskie wojska.

Rosyjskie wojska coraz częściej montują terminale Starlink na swoich dronach bojowych, co potwierdzają zarówno ukraiński wywiad wojskowy, jak i niezależni eksperci. Dzięki temu rosyjskie bezzałogowce mogą skuteczniej przeprowadzać ataki na ukraińską infrastrukturę cywilną, a także unikać zakłóceń ze strony ukraińskich systemów obrony.

Nowe możliwości dla rosyjskich dronów

Według informacji przekazanych przez ukraiński wywiad terminale Starlink są wykorzystywane przede wszystkim w dronach dalekiego zasięgu typu Szahed (Gerań) oraz taktycznych Mołnia, które mogą operować na dystansie do 50 kilometrów.

Zastosowanie tej technologii pozwala na utrzymanie stabilnej łączności nawet w warunkach aktywnej walki radioelektronicznej, co zwiększa zasięg i precyzję ataków.

Jak Rosja zdobywa Starlinki?

Terminale Starlink Mini, wykorzystywane przez rosyjskie wojsko, są oficjalnie dostępne w Europie za około 250 euro. Rosja zdobywa je nielegalnie, korzystając z pośrednictwa krajów trzecich. W Rosji usługa Starlink jest zablokowana przez firmę SpaceX, jednak nad Ukrainą technologia ta działa, co umożliwia jej wykorzystanie przez rosyjskie siły.

Eksperci podkreślają, że zastosowanie Starlinków przez rosyjskie drony znacząco utrudnia ich wykrycie i zneutralizowanie. Tradycyjne systemy nawigacyjne, takie jak GPS czy Galileo, są podatne na zakłócenia, natomiast Starlink zapewnia stabilne połączenie nawet w trudnych warunkach walki elektronicznej. To poważne wyzwanie dla ukraińskiej obrony antydronowej.