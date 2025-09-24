Podczas spotkania na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ, sekretarz stanu USA Marco Rubio przekazał rosyjskiemu ministrowi spraw zagranicznych Siergiejowi Ławrowowi apel prezydenta Donalda Trumpa, by Moskwa podjęła konkretne działania na rzecz trwałego zakończenia wojny w Ukrainie.

Rubio przekazuje Ławrowowi apel Trumpa: Rosja powinna powstrzymać zabijanie / RAMIL SITDIKOV/AFP/East News / East News

Według informacji przekazanych przez przedstawiciela Departamentu Stanu USA, Tommy’ego Pigotta, Rubio podczas rozmowy z Ławrowem "powtórzył apel prezydenta Trumpa o zaprzestanie zabijania oraz konieczność, by Moskwa podjęła istotne kroki w celu trwałego uregulowania wojny między Rosją a Ukrainą".

Spotkanie szefów dyplomacji Rosji i USA odbyło się w środę w trybie zamkniętym i trwało mniej niż godzinę. Rozmowy miały miejsce po niespodziewanej zmianie retoryki Donalda Trumpa, który zasugerował, że Ukraina może odzyskać terytoria zajęte przez Rosję.

Trump we wtorek również wyraził poparcie dla zestrzeliwania rosyjskich samolotów, które naruszają przestrzeń powietrzną NATO.

Rubio we wtorek ostrzegł Rosję podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, że cierpliwość Trumpa nie jest nieograniczona i jest on gotowy nałożyć sankcje oraz sprzedać Ukrainie większą ilość broni.

Rosyjskie MSZ jak dotąd nie opublikowało swojego komunikatu z rozmowy.