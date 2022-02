Trwają walki ukraińskich żołnierzy z Rosjanami w różnych częściach Ukrainy. Siłom zbrojnym udało się odeprzeć rosyjską agresję w Charkowie i tym samym Kijów odzyskał kontrolę nad miastem. Jak donosi agencja Reutera: prezydent Rosji Władimir Putin postawił w niedzielę w stan najwyższej gotowości bojowej siły odstraszania. Z kolei Zachód przygotowuje się do kolejnych sankcji – zarządcy systemu SWIFT ogłosili, że są gotowi do nałożenia ograniczeń na rosyjskie banki. Relacja z najważniejszych wydarzeń z 27.02.2022.

/ ALISA YAKUBOVYCH / PAP/EPA

27 LUTEGO 2022. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA:

- Putin nakazał dowództwu wojskowemu postawienie w stan szczególnej gotowości bojowej siły odstraszania nuklearnego,

- Zacięte walki w wielu regionach Ukrainy, głównie w okolicy Kijowa, Charkowa i Sumy,

- Ukraińcy przekazali, że od początku inwazji zginęło 4,3 tys. rosyjskich żołnierzy,

- Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił powstanie legionu dla cudzoziemców,

- Zarządcy systemu SWIFT ogłosili, że są gotowi do nałożenia sankcji na rosyjskie banki,

- Kanclerz Niemiec Olaf Scholz poparł wyłącznie rosyjskich banków z systemu SWIFT.

Mapa przybliżająca stan rosyjskiej agresji w Ukrainie

16:16

Na lotnisku w Hostomlu wojska rosyjskie zniszczyły ukraiński samolot transportowy Mrija An-225, uważany za największy samolot świata - źródła ukraińskie.

16:11

To niebezpieczna retoryka i nieodpowiedzialne zachowanie ze strony Władimira Putina - powiedział przed chwilą szef NATO. Jens Stoltenberg w ten sposób odniósł się do groźby użycia przez Rosję broni atomowej.

W tej sprawie wypowiedziała się amerykańska ambasador przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Podkreśliła, że to eskalacja konfliktu, która jest nie do zaakceptowania. Tu w USA w tych pierwszych komentarzach podkreśla się też, że Putin uwikłał Rosję w wojnę, która według jego planu miała potrwać krótko, ale Ukraina stawia opór, a rosyjscy żołnierze są sfrustrowani. Rosjanie natomiast zaczynają odczuwać sankcje i międzynarodową izolację. Putin walczy też z antywojennymi manifestacjami w swoim kraju. Teraz więc zaczyna wojnę psychologiczną - podkreśla się w komentarzach. Zaczyna straszyć Rosjan, że NATO zagraża ich bezpieczeństwu - dlatego on musi reagować.

16:06

Od Kolumny zwycięstwa na rondzie nazywanym w Berlinie Wielką Gwiazdą po Alexanderplatz z charakterystyczną wieżą telewizyjną - dziś w stolicy Niemiec odbywa się protest przeciwko rosyjskiej agresji na Ukrainę, przeciwko Putinowi i wojnie.



16:04

Miejscowość Bucza w obwodzie kijowskim.

Miejscowość Bucza po ostrzale

16:01

Sumy po ostrzale.

Śmigłowce RMF MAXXX / RMF MAXXX

15:57

W piątek w bitwie pod Kijowem zginął piłkarz klubu Karpaty Lwów Witalij Sapyło. 21-latek bronił stolicy Ukrainy przed atakującymi Rosjanami. Był dowódcą czołgu.

Pochodzący z Sokolnik, spod Lwowa, obrońca Karpat występował w tamtejszych drużynach młodzieżowych.

"21-letni mieszkaniec Lwowa był dowódcą czołgu. Bronił stolicę Ukrainy przed rosyjskimi okupantami, którzy za wszelką cenę próbowali zdobyć Kijów" - napisano na profilu kibiców lwowskiego klubu w mediach społecznościowych.

15:48

Wstrząsające wideo z ostrzału Charkowa.

Charków ostrzelany RMF FM

15:45

15:36

Aktualna mapa krajów, które zamknęły przestrzeń powietrzną dla Rosji.

15:31

2 tys. osób brało udział w niedzielnej manifestacji na Rynku Głównym w Krakowie. Tłumy skandowały hasła wolnościowe i potępiające prezydenta Rosji Władimira Putna. Apelowały do NATO, aby chroniło niebo na Ukrainą. Z Rynku tłum skierował się w stronę placu Biskupiego, przed rosyjski konsulat.

"Nawołujemy, żeby NATO zamknęło niebo nad Ukrainą. Konieczne jest, by NATO chroniło niebo ukraińskiej ziemi przed atakami z powietrza, przed atakami Federacji Rosyjskiej" - zaapelowali przez megafon uczestnicy manifestacji najpierw w języku ukraińskim, potem w języku polskim. Jak zauważyli, "nie wiadomo, co może przyjść do głowy" Putinowi. Podziękowali też za wprowadzenie sankcji, które - jak mówili - "krok za krokiem izolują Rosję, zamykają jej dostęp do cywilizowanego świata".

Łańcuch solidarności z Ukrainą "Stand With Ukraine" na Rynku Głównym w Krakowie / Łukasz Gągulski / PAP

15:29

Oligarcha Michaił Fridman nazwał wojnę na Ukrainie "tragedią" i wezwał do zakończenia "rozlewu krwi" - wskazał w niedzielę "Financial Times". Fridman jest pierwszym rosyjskim biznesmenem, który opowiada się przeciwko wywołanemu przez Rosję konfliktowi - zwrócił uwagę brytyjski dziennik.

W liście przesłanym w piątek pocztą internetową pracownikom londyńskiej centrali należącej do niego firmy inwestycyjnej LetterOne, do którego dotarł "FT", rosyjski miliarder wyraził przekonanie, że "wojna nigdy nie może być odpowiedzią".

15:26

Ambasador USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield oświadsczyła w niedzielę, że rozkaz prezydenta Rosji Władimira Putina w sprawie postawienia w stan najwyższej gotowości bojowej nuklearnej siły odstraszania, to eskalacja konfliktu, która jest nie do zaakceptowania.

15:17

Jak informuje "Ukraińska prawda": Ukraińskie siły zbrojne i antyterroryści unieszkodliwili rosyjską kolumnę oznaczoną literą "V". Mieli nią poruszać się szczególnie niebezpieczni terroryści. Wśród wyposażenia kolumny była m.in. wyrzutnia rakietowa "Buk"- taka, jaką zestrzelono malezyjski samolot nad Ukrainą w lipcu 2014 roku.

15:09

Włochy zamknęły swoją przestrzeń powietrzną dla Rosji. Zakaz lotów obowiązuje od godziny 15 dnia dzisiejszego

15:04

"Dotychczas około 4,5 tys. uchodźców z Ukrainy skorzystało z punktów recepcyjnych w woj. lubelskim, z czego 1,7 tys. osób podczas minionej doby" - przekazała w niedzielę rzeczniczka wojewody lubelskiego Agnieszka Strzępka.



W woj. lubelskim działa przy granicy już siedem punktów recepcyjnych: w Dorohusku, Dołhobyczowie, Lubyczy Królewskiej, Horodle, Chełmie, Hrubieszowie, Tomaszowie Lubelskim. Uchodźcy z Ukrainy mogą w nich odpocząć, zjeść posiłek, skorzystać z pomocy medycznej, a także jeśli wyrażą wolę - uzyskać skierowanie do jednego z ośrodków dla osób uciekających z Ukrainy i bezpłatny transport do niego.

14:57

Władimir Putin powiedział, że działanie jest konieczne, bo Zachód nie tylko podejmuje decyzje szkodzące rosyjskiej gospodarce, ale też najwyżsi rangą przywódcy NATO pozwalają na agresywne wypowiedzi przeciwko Rosji.

14:51

Setki tysięcy osób protestuje w Berlinie przeciwko rosyjskiej agresji na Ukrainę.

14:49

Również Rosjanie sprzeciwiają się agresji na Ukrainę

14:45

Aleksander Łukaszenka i Wołodymyr Zełenski zgodzili się na spotkanie ukraińskiej i rosyjskiej delegacji na ukraińsko-białoruskiej granicy.

14:39

Reuters: prezydent Rosji Władimir Putin postawił w niedzielę w stan najwyższej gotowości bojowej siły odstraszania.

14:37

Ukraińskie organy ochrony prawa zatrzymały rosyjskiego dywersanta, który próbował podłożyć ładunek wybuchowy w jednym z kompleksów mieszkalnych Kijowa - poinformował w niedzielę przedstawiciel MSW Ukrainy Anton Heraszczenko.

Heraszczenko powiedział, że czujny mieszkaniec Kijowa zauważył, iż brodaty mężczyzna zostawił plecak w holu budynku i odszedł. Przybyli na miejsce policjanci i specjaliści ukraińskiego wywiadu znaleźli w środku ładunek wybuchowy.

14:35

14:32

W związku z agresją rosyjską na Ukrainie uruchomiona została strona pomagamukrainie.gov.pl , za pośrednictwem której będzie koordynowana pomoc - przekazało w niedzielę Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Na stronie dostępny jest formularz zgłoszeniowy dla wszystkich zainteresowanych pomocą.

14:30

Rosyjska marynarka wojenna porwała dwa ukraińskie statki z cywilną załogą - podała w niedzielę ukraińska państwowa straż graniczna. Na pokładach jest prawie 50 ludzi.

"Po ogłoszeniu ‘operacji antyterrorystycznej’ w północno-zachodniej części Morza Czarnego okręty rosyjskiej marynarki wojennej porwały kolejne dwa cywilne ukraińskie statki" - napisała straż.

Według straży porwano statki "Afina" i "Pryncesa Nikol". Dzień wcześniej informowano o porwaniu przez te same okręty statku "Sapfir", który wyruszył w stronę Wyspy Węży z misją humanitarną.

14:27

Mamy informację, że służby graniczne Ukrainy zamierzają, wobec kobiet i dzieci, które czekają po ich stronie nad dostanie się do Polski, stosować uproszczone procedury, tak żeby jak najszybciej mogły one przejść granicę - poinformował w niedzielę szef MSWiA Mariusz Kamiński.

Po stronie ukraińskiej przed przejściami granicznymi z Polską są ogromne kolejki osób próbujących pieszo przekroczyć granicę uciekając przed wojną. Czas ich oczekiwania na granicy z Polską to kilkadziesiąt godzin.

14:24

W stolicy Ukrainy, Kijowie nie ma żadnych oddziałów rosyjskich - ogłosił w niedzielę mer tego miasta Witalij Kliczko. Dodał, że w Kijowie od początku rosyjskiej inwazji cztery dni temu zginęło 31 osób, w tym 9 cywilów.

"Kijów trwa w swojej obronie. W stolicy nie ma jednostek rosyjskich. Ale nasze siły zbrojne, organy ścigania i obrona terytorialna wciąż wykrywają i neutralizują sabotażystów" - napisał Kliczko w komunikacie na Telegramie.

14:20

Sytuacja jest dramatyczna, bo od samego rana w niedzielę zaczęły się naprawdę bardzo poważne boje ze strony okupanta z Rosji. Niestety Charków z różnych stron jest otoczony - powiedział PAP dyrektor Caritas-Spes-Charków ks. Wojciech Stasiewicz. Dodał, że nie zamierza wracać teraz do Polski.



Pochodzący z Lublina ks. Wojciech Stasiewicz posługuje we wschodniej Ukrainie od 2006 roku. Jest dyrektorem Caritas-Spes-Charków, wikariuszem w parafii katedralnej w Charkowie.

14:13

W niedzielę sklepy mogą być otwarte w województwach pokarpackim i lubelskim. To w związku z napływem uchodźców z Ukrainy do Polski - poinforował Piotr Muller.

Właściciele placówek handlowych nie muszą obawiać się kontroli i kar - zapewnia rzecznik rządu

14:08

Gwardia Narodowa Ukrainy udostępniła informacje nt. oznakowań rosyjskich pojazdów:

"Z" - siły wschodnie,

"Z" w kwadracie - siły z Krymu,

"O" - siły z terenów Białorusi,

"V" - piechota morska,

"X" - Czeczeńcy,

"A" - siły specjalne.