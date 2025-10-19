Dziennik "Washington Post" poinformował, że Władimir Putin podczas rozmowy z Donaldem Trumpem postawił twardy warunek zakończenia wojny w Ukrainie - Rosja ma przejąć pełną kontrolę nad obwodem donieckim w Donbasie. W zamian rosyjski przywódca sugeruje oddanie części innych okupowanych regionów. Propozycja wywołała mieszane reakcje wśród amerykańskich i ukraińskich urzędników.

/ Shutterstock

Putin zażądał od Trumpa przekazania Rosji pełnej kontroli nad obwodem donieckim jako warunku zakończenia wojny.

W zamian Rosja mogłaby oddać części regionów zaporoskiego i chersońskiego.

Propozycja Putina to mniejsze roszczenia niż te zgłaszane wcześniej.

Więcej ciekawych informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Władimir Putin podczas czwartkowej rozmowy z prezydentem USA Donaldem Trumpem zażądał, by Ukraina przekazała Rosji pełną kontrolę nad obwodem donieckim. Jak informuje "Washington Post", miałby to być warunek zakończenia trwającej wojny. W zamian za Donieck Rosja miałaby oddać części regionów zaporoskiego i chersońskiego, które wcześniej zajęła.

Roszczenia Moskwy

Według źródeł zbliżonych do rozmów obecna propozycja Putina jest nieco mniej radykalna niż wcześniejsze żądania przedstawione podczas szczytu w Anchorage w sierpniu. Część urzędników Białego Domu uznaje to za krok naprzód, jednak przedstawiciele Ukrainy nie podzielają tego optymizmu.

Donieck pozostaje dla ukraińskich sił kluczowym punktem obrony przed dalszą rosyjską ofensywą na zachód, w stronę Kijowa.

Presja na Ukrainę i reakcje Zełenskiego

Według doniesień wysłannik Trumpa Steve Witkoff podczas piątkowego spotkania miał naciskać na Ukraińców, by zgodzili się na przekazanie Doniecka Rosji, argumentując, że większość mieszkańców regionu posługuje się językiem rosyjskim. Sam Donald Trump nie odniósł się jeszcze publicznie do propozycji Putina.

Z kolei prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyznał, że zgadza się z koniecznością zawarcia porozumienia, ale podkreślił, że problemem jest nieustępliwa postawa rosyjskiego przywódcy.