Co najmniej 21 osób zginęło na miejscu dziś rano w ukraińskiej miejscowości Jarowa w obwodzie donieckim w rejonie kramatorskim. Na cywilów spadła rosyjska bomba. "To brutalny rosyjski nalot bombą lotniczą na wiejską miejscowość. Bezpośrednio na ludzi. Zwykłych cywilów" - poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Zdj. poglądowe z innego rosyjskiego ataku, Ukraina, sierpień 2025 / HANDOUT/AFP/East News / East News

We wtorek doszło do rosyjskiego nalotu na Jarową w obwodzie donieckim w Ukrainie. Na wieś spadła bomba, zabijając co najmniej 21 osób. Tę informację potwierdził Wadym Fiłaszkin, szef donieckiej obwodowej administracji wojskowej.

Prezydent Ukrainy poinformował, że ofiary to cywile - w większości osoby w wieku emerytalnym. Złożył kondolencje rodzinom i bliskim ofiar, zamieszczając dramatyczne nagranie ukazujące miejscowość tuż po tragedii.

"Brak słów... (...). Takie rosyjskie ataki nie mogą pozostać bez odpowiedniej reakcji ze strony świata. Rosjanie nadal niszczą ludzkie życia, unikając jednocześnie nowych, surowych sankcji i kolejnych silnych ciosów. Świat nie może milczeć. Świat nie może pozostać bezczynny. Potrzebna jest reakcja Stanów Zjednoczonych. Potrzebna jest reakcja Europy. Potrzebna jest reakcja G20. Potrzebne są zdecydowane działania, aby Rosja przestała siać śmierć" - napisał Wołodymyr Zełenski.

