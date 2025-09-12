Rosja od kilku miesięcy gromadziła znaczne siły wojskowe w pobliżu granicy z obwodem sumskim na wschodzie Ukrainy. Później wojsko okupanta przystąpiło do ofensywy. Po trwających długie tygodnie walkach prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił w piątek: możemy stwierdzić, że rosyjska operacja ofensywna na Sumach została całkowicie udaremniona przez nasze siły.

Wołodymyr Zełenski ogłasza: Rosjanie powstrzymani na kierunku sumskim / Shutterstock

W czerwcu i lipcu 2025 roku Rosjanie rozpoczęli zmasowane ataki na północne rejony obwodu sumskiego, próbując przełamać ukraińską obronę i zbliżyć się do samego miasta Sumy. Według informacji portalu Biełsat rosyjskie wojska podeszły na odległość około 20 kilometrów od Sum. Walki toczyły się w kilku miejscowościach przygranicznych, a ukraińskie władze zarządziły ewakuację ludności z najbardziej zagrożonych terenów.

Celem rosyjskiej ofensywy było utworzenie tzw. strefy buforowej oraz odciągnięcie ukraińskich sił z innych odcinków frontu. Rosjanie próbowali także zająć strategiczne miejscowości i wioski, by zyskać przewagę negocjacyjną w ewentualnych rozmowach pokojowych.

Według ukraińskich źródeł maj i czerwiec 2025 roku były jednymi z najtrudniejszych miesięcy od początku wojny - Rosjanie zajęli w tym czasie kilkaset kilometrów kwadratowych terytorium Ukrainy. Walki w obwodzie sumskim były bardzo intensywne.

Zełenski informuje o sukcesie

W piątek Wołodymyr Zełenski przekazał informację o całkowitym udaremnieniu rosyjskiej ofensywy w Sumach. Prezydent nawiązał do raportu głównodowodzącego ukraińskiej armii Ołeksandra Syrskiego.

"W obwodzie sumskim działania przyniosły rezultaty: na dzień dzisiejszy możemy stwierdzić, że rosyjska operacja ofensywna na Sumę została całkowicie udaremniona przez nasze siły" - poinformował Zełenski.

Według niego obecnie trwają walki na terenach przygranicznych obwodu sumskiego, lecz zgrupowanie rosyjskie na kierunku sumskim ze względu na poniesione straty utraciło zdolność ofensywną.

Jak zaznaczył 12 sierpnia Wołodymyr Zełenski, Rosja przygotowuje się do operacji na kierunkach: zaporoskim, pokrowskim i nowopawłowskim. W tym celu prawdopodobnie Moskwa przerzuciła część sił z obwodu sumskiego na inne odcinki frontu.