Wszystko wskazuje na to, że Rosja w najbliższych dniach może przetestować groźny pocisk balistyczny Oriesznik. Ukraińskie media alarmują: przestrzeń powietrzna nad jednym z głównych poligonów wojsk rakietowych będzie całkowicie zamknięta.

Ogromne zniszczenia w Ukrainie / Jakub Kaminski/ / East News

Rosja może przetestować groźny pocisk balistyczny Oriesznik. Przestrzeń powietrzna nad Kapustin Jarem zostanie zamknięta.

Podobna sytuacja miała miejsce w listopadzie 2024. Wtedy rakieta uderzyła w zakład zbrojeniowy Jużmasz w Dnieprze.

Czy Moskwa znów użyje rakiety jako narzędzia presji i propagandy?

Przestrzeń powietrzna nad Kapustin Jarem zamknięta na dwa dni

Jak informują portale Militarnyj i Ukrainska Prawda, w poniedziałek i wtorek (12-13 maja) Rosja może przeprowadzić test pocisku balistycznego Oriesznik. Przestrzeń powietrzna nad poligonem Kapustin Jar w obwodzie astrachańskim będzie w tych dniach całkowicie wyłączona z ruchu - od godziny 6 czasu lokalnego w poniedziałek (4 rano w Polsce) do godziny 16 we wtorek (14 w Polsce).

Zakaz ma dotyczyć wszystkich statków powietrznych i obowiązywać będzie od powierzchni ziemi, a jego górny limit nie został określony. Takie sformułowanie NOTAM-u (informacji dla pilotów) może wskazywać na przygotowania do testu rakiety średniego zasięgu.

Oriesznik już raz użyty. Uderzył w ukraiński zakład

Podobna sytuacja miała miejsce w listopadzie 2024 roku. Wówczas, również przy zamkniętej przestrzeni powietrznej nad Kapustin Jarem, Rosjanie wystrzelili Oriesznika w kierunku ukraińskich zakładów zbrojeniowych Jużmasz w Dnieprze.

Eksperci przypominają, że Oriesznik to zmodyfikowana wersja międzykontynentalnego pocisku balistycznego RS-26 Rubież. Ma zasięg sięgający nawet 5,5 tysiąca kilometrów, co kwalifikuje go jako pocisk balistyczny pośredniego zasięgu (IRBM).

Przekaz polityczny? "To broń propagandy i nacisku"

Według amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW), wcześniejsze użycie tej rakiety przez Rosję miało nie tylko cel militarny, ale także psychologiczno-propagandowy.

Eksperci są zdania, że Moskwa poprzez takie działania próbuje pokazać siłę, zastraszyć Zachód i wywrzeć presję na Ukrainę oraz jej sojuszników.