Nietypowe zachowanie Władimira Putina podczas parady wojskowej w Moskwie z okazji Dnia Zwycięstwa. Kiedy jeden z dowódców zasalutował rosyjskiemu prezydentowi, ten chwycił jego rękę i odciągnął od głowy. To nie było jedyne nietypowe zachowanie Putina podczas wydarzenia.

Parada z okazji Dnia Zwycięstwa w Moskwie / GAVRIIL GRIGOROV/AFP / East News

Podczas obchodów Dnia Zwycięstwa w Moskwie Władimir Putin na placu Czerwonym witał się z wojskowymi. W pewnym momencie kamera uchwyciła nietypowe zachowanie rosyjskiego prezydenta.

Kiedy jeden z dowódców oddawał mu salut, Putin wziął jego rękę, odciągnął od czoła, a następnie z radością poklepał go po ramieniu i uścisnął mu dłoń.

To jednak nie był koniec zaskakujących zachowań szefa Kremla. Chwilę później Putin zignorował kolejnego dowódcę salutującego mu i oglądał odznaczenia innego z wojskowych.