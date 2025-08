Radosław Sikorski wyraził nadzieję, że Polska zawsze będzie wspierać "wolną, niezawisłą Ukrainę". Szef polskiego MSZ podziękował też ukraińskim żołnierzom, którzy bronią nie tylko swojego kraju, ale też Polski i całej Europy przed "barbarzyńskimi hordami, które w przeszłości już niosły pożogę i terror naszemu narodowi".

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas ceremonii powitania szefa ukraińskiego MSZ Ukrainy Andrija Sybihy oraz jego małżonki w Chobielinie-Dworze / Tytus Żmijewski / PAP

Podczas spotkania z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Andrijem Sybihą w kujawsko-pomorskim Chobielinie Radosław Sikorski nawiązał do informacji z Kijowa o kolejnych ofiarach rosyjskich ataków. Tragiczne doniesienie z Kijowa przypominają nam o okrucieństwie rosyjskich ataków; dziś w atakach rosyjskich rakiet i dronów zginęło 31 Ukraińców, w tym pięcioro dzieci - zauważył.

Wierzę głęboko, że Polska zawsze będzie wspierać wolną, niezawisłą Ukrainę. Cieszę się, że rozmowa prezydenta (Wołodymyra) Zełenskiego z naszym prezydentem elektem (Karolem Nawrockim) to potwierdziła - dodał szef MSZ. Jak ocenił, "w tej sprawie panuje zgoda narodowa pomiędzy najważniejszymi ugrupowaniami". Czynimy tak w najlepiej rozumianym interesie naszego sąsiada, ale przede wszystkim w naszym polskim interesie. Wolna Ukraina to bezpieczna Polska - podkreślił.

Szef polskiej dyplomacji podziękował "bohaterskim żołnierzom Sił Zbrojnych Ukrainy, którzy bronią swojego kraju, ale bronią także Polski i całej Europy przed barbarzyńskimi hordami, które w przeszłości już niosły pożogę i terror naszemu narodowi". Dzisiaj doświadcza tego Ukraina. Polska jest winna Ukrainie w tej sprawie solidarność i wdzięczność - dodał.

Polska pracuje nad kolejnymi pakietami pomocy wojskowej dla Ukrainy

Radosław Sikorski ujawnił, że jednym z tematów rozmowy z szefem ukraińskiego MSZ była kontynuacja wojskowej współpracy między Polską a Ukrainą w przeciwstawianiu się rosyjskiej agresji i imperializmowi. Omówiliśmy realizację już 47. pakietu pomocy wojskowej oraz trwające prace nad pakietami numer 48 i 49, które są szczególnie ważne dla Ukrainy, gdyż w ich ramach jeszcze w bieżącym roku możliwe będzie istotne wsparcie potencjału obronnego naszego sąsiada - podkreślił.

Jak dodał, Polska cieszy się, że jej argumenty dotyczące konieczności utrzymania i zwiększania pomocy wojskowej dla Ukrainy spotykają się z pozytywnym odbiorem ze strony kluczowych partnerów, głównie Stanów Zjednoczonych. Z zadowoleniem witamy decyzję prezydenta (USA Donalda) Trumpa, który zdecydował o wznowieniu wsparcia na rzecz Ukrainy. Szczególną satysfakcję mam, jeśli to nastąpiło w odpowiedzi na informację o uszkodzeniu polskiego konsulatu w Kijowie - powiedział szef MSZ.

Minister spraw zagranicznych podkreślił, że Polska liczy na to, iż Ukraina, mimo oporu niektórych państw członkowskich UE, będzie kontynuować swoje wysiłki w drodze do akcesji do UE. Wierzymy, że niebawem zmaterializują się zapowiedzi pana prezydenta (Wołodymyra) Zełenskiego na temat nowelizacji przepisów zapewniających niezależność i efektywne funkcjonowanie instytucji antykorupcyjnych - mówił.

Wyraził też nadzieję, że "eskalacja rosyjskiej przemocy, która stoi w jawnej sprzeczności z amerykańskimi deklaracjami o potrzebie zakończenia wojny, wzmocni determinację Stanów Zjednoczonych we wdrożeniu kompleksowych sankcji wobec Rosji i państw ją wspierających".