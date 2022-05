Jedno zdjęcie sprawiło, że ruszyła lawina spekulacji na temat zdrowia Władimira Putina. Podczas parady zwycięstwa na Placu Czerwonym w Moskwie prezydent Rosji siedział obok weteranów, ale tylko on - mimo 9 stopni Celsjusza na plusie - miał nogi przykryte kocem.

Władimir Putin na Placu Czerwonym podczas parady zwycięstwa / MIKHAIL METZEL / KREMLIN POOL / SPUTNIK / PAP/EPA

69-letni Władimir Putin w otoczeniu weteranów II wojny światowej oglądał wczoraj paradę zwycięstwa na Placu Czerwonym. Był jedyną osobą, która mimo sprzyjającej pogody była okryta kocem - prezydent Rosji trzymał go na kolanach - donosi brytyjski "The Mirror". Prasa podkreśla przy tym, że w stolicy Rosji było w poniedziałek do południa 9 stopni Celsjusza.

Od razu pojawiły się spekulacje na temat tego, co Putin chciał ukryć. Plotki o jego stanie zdrowia pojawiają się już od kilku tygodni. Część dopatruje się symptomów choroby Parkinsona. Ich zdaniem koc położony na kolanach miał ukryć drżenie nóg.

Media przypominają nagranie ze spotkania Władimira Putina z ministrem obrony Siergiejem Szojgu , podczas którego przywódca Rosji cały czas trzyma się stołu. Jego kciuk od czasu do czasu drga. W niektórych momentach widać też dziwny ruch nogą prezydenta Rosji.

W ostatnim czasie brytyjska prasa pisała także o chorobie nowotworowej Putina.

Według brytyjskich mediów, rosyjski prezydent zawsze podróżuje z dziewięcioma lekarzami, a ze specjalistą od chorób nowotworowych tarczycy widział się trzydzieści pięć razy. Ktoś nawet obliczył, że spędził on z Putinem 166 dni w ciągu ostatnich 4 lat.

Kreml konsekwentnie zaprzecza, by Putin miał problemy zdrowotne.