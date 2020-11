​Prezydent Rosji Władimir Putin planuje ustąpić ze stanowiska na początku przyszłego roku w związku z rosnącymi obawami o stan zdrowia - podał w piątek brytyjski dziennik "The Sun", powołując się na rosyjskie źródła. Według tych źródeł, pojawiają się spekulacje, że 68-letni przywódca ma objawy choroby Parkinsona.

Prezydent Rosji Władimir Putin / ALEXEY NIKOLSKY / SPUTNIK / POOL / PAP/EPA

Obserwatorzy, którzy badali ostatnie nagrania wideo, zauważyli, że nogi Putina wydawały się być w ciągłym ruchu, a on sam trzymał się podłokietnika krzesła i wyglądał na cierpiącego. Jego palce również wydawały się drgać, gdy trzymał długopis i chwytał za filiżankę. Miała ona zawierać zestaw środków przeciwbólowych.

Jak twierdzą źródła, partnerka prezydenta Rosji, 37-letnia była gimnastyczka Alina Kabajewa błaga go, aby zrezygnował ze sprawowania władzy.



Dymisja w styczniu?

Spekulacje, że 20-letnie rządy Putina (drugie pod względem długości po Stalinie) mogą zbliżać się do końca zaczęły krążyć w tym tygodniu w związku z przygotowywaniem ustawy, mającej go uczynić dożywotnim senatorem po zakończeniu rządów. Projekt ustawy złożonej przez samego Putina, która ma mu zagwarantować immunitet od oskarżenia i państwowe przywileje do śmierci, w szybkim trybie jest procedowany w parlamencie.



"The Sun" pisze, że minionej nocy moskiewski politolog, profesor Walerij Sołowiej jeszcze mocniej podsycił te spekulacje, sugerując, że Putin może mieć objawy Parkinsona. Według niego, nie tylko Kabajewa, ale też córki Putina, 35-letnia Maria Woroncowa i 34-letnia Katerina Tichonowa, namawiają go do rezygnacji.



Rodzina ma na niego wielki wpływ. Zamierza ujawnić swoje plany przekazania władzy w styczniu - powiedział Sołowiej. Uważa on, że wkrótce Putin mianuje nowego premiera, aby go przygotować do roli następcy.



Sztab Putina dementuje plotki

Jak przypomina "The Sun", sztab rosyjskiego prezydenta wielokrotnie dementował pogłoski, że planuje on drogę do wyjścia z polityki, a sam Putin regularnie publikował zdjęcia, na których wyglądał w dobrej formie - podczas polowań, strzelania, jazdy konnej i gry w hokeja.



Rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że zapewnienie prezydentowi roli dożywotniego senatora jest praktyką stosowaną w wielu krajach świata i jest to całkowicie uzasadnione.



Pieskow, zaprzecza doniesieniom brytyjskiego dziennika. Oznajmił, że Putin nie zamierza składać urzędu i że cieszy się "świetnym zdrowiem".