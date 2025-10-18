Portal "Ukraińska Prawda" po piątkowym spotkaniu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem w Białym Domu ocenił, że "rozmowa była prowadzona w bardzo napiętej atmosferze". Ukraińscy dziennikarze podkreślili, że Trump w najbliższej przyszłości nie ma zamiaru dostarczyć Ukrainie rakiet dalekiego zasięgu Tomahawk.
- Portal "Ukraińska Prawda" pisze, że decyzja o dostarczeniu przez USA rakiet Tomahawk "przynajmniej na razie" nie zapadnie.
- Ukraińskie media informują także o planowanym spotkaniu Donalda Trumpa z Władimirem Putinem w Budapeszcie, choć konkretna data nie została jeszcze ustalona. Prezydent USA miał również wyrazić sympatię wobec premiera Węgier Viktora Orbána.
- Według agencji Interfax-Ukraina, ukraińska delegacja przyniosła na rozmowy w Białym Domu mapy z zaznaczonymi strategicznymi punktami rosyjskiego przemysłu obronnego. Celem było pokazanie, które miejsca mogą wywrzeć presję na Moskwę i skłonić ją do zakończenia wojny.
- Prezydent Ukrainy podkreślił, że najtrudniejszym tematem negocjacji z Rosją pozostaje kwestia okupowanych terytoriów.
- Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na stronę główną RMF24.pl.
Amerykański przywódca Donald Trump w czasie spotkania, do którego doszło w piątek wieczorem czasu polskiego w Białym Domu z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim przekazał, że "na razie" nie będzie zgody USA na przekazanie Kijowowi pocisków dalekiego zasięgu.
Poczytny portal "Ukraińska Prawda" po spotkaniu przywódców Ukrainy i Stanów Zjednoczonych pisze, że Donald Trump nie ma zamiaru dostarczać rakiet dalekiego zasięgu Tomahawk Ukrainie, "przynajmniej na razie, bo priorytetem dla amerykańskiego prezydenta ma być dyplomacja".
Media w Ukrainie piszą także o planowanym spotkaniu Trumpa z Putinem, które ma odbyć się w stolicy Węgier - Budapeszcie. Daty tego spotkania póki co jednak nie podano. "Orban to lider, którego lubimy" - cytują amerykańskiego prezydenta ukraińskie media. Z kolei portal UNIAN powołuje się na Wołodymyra Zełenskiego, który po spotkaniu z Trumpem w Białym Domu mówił o tym, że "najtrudniejszym tematem prawdziwych negocjacji między Ukrainą a Rosją będzie kwestia okupowanych terytoriów".
Agencja Interfax-Ukraina informuje o tym, że ukraińska delegacja na piątkowe rozmowy w Białym Domu przyniosła mapy z "bolesnymi punktami" Rosji, które mogą zmusić jej przywódcę Władimira Putina do zakończenia wojny - podała agencja Interfax-Ukraina.
Agencja informowała o tym jeszcze w trakcie spotkania Zełenskiego z Trumpem w Białym Domu, powołując się na źródło w składzie ukraińskiej delegacji. "Ukraińska delegacja przyniosła na spotkanie z Trumpem mapy, które są kluczowymi punktami rozmowy. Jak przekazał rozmówca agencji, na mapach zaznaczone są bolesne punkty rosyjskiego przemysłu obronnego i gospodarki wojskowej, na które można nacisnąć, by zmusić Władimira Putina do zakończenia wojny" - napisała agencja Interfax-Ukraina.