Portal "Ukraińska Prawda" po piątkowym spotkaniu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem w Białym Domu ocenił, że "rozmowa była prowadzona w bardzo napiętej atmosferze". Ukraińscy dziennikarze podkreślili, że Trump w najbliższej przyszłości nie ma zamiaru dostarczyć Ukrainie rakiet dalekiego zasięgu Tomahawk.

Donald Trump spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim w Białym Domu / PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL / PAP/EPA

Portal "Ukraińska Prawda" pisze, że decyzja o dostarczeniu przez USA rakiet Tomahawk "przynajmniej na razie" nie zapadnie.

Ukraińskie media informują także o planowanym spotkaniu Donalda Trumpa z Władimirem Putinem w Budapeszcie, choć konkretna data nie została jeszcze ustalona. Prezydent USA miał również wyrazić sympatię wobec premiera Węgier Viktora Orbána.

Według agencji Interfax-Ukraina, ukraińska delegacja przyniosła na rozmowy w Białym Domu mapy z zaznaczonymi strategicznymi punktami rosyjskiego przemysłu obronnego. Celem było pokazanie, które miejsca mogą wywrzeć presję na Moskwę i skłonić ją do zakończenia wojny.

Prezydent Ukrainy podkreślił, że najtrudniejszym tematem negocjacji z Rosją pozostaje kwestia okupowanych terytoriów.

Amerykański przywódca Donald Trump w czasie spotkania, do którego doszło w piątek wieczorem czasu polskiego w Białym Domu z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim przekazał, że "na razie" nie będzie zgody USA na przekazanie Kijowowi pocisków dalekiego zasięgu.

Trump nie przekaże Ukrainie Tomahawków?

Poczytny portal "Ukraińska Prawda" po spotkaniu przywódców Ukrainy i Stanów Zjednoczonych pisze, że Donald Trump nie ma zamiaru dostarczać rakiet dalekiego zasięgu Tomahawk Ukrainie, "przynajmniej na razie, bo priorytetem dla amerykańskiego prezydenta ma być dyplomacja".

Media w Ukrainie piszą także o planowanym spotkaniu Trumpa z Putinem, które ma odbyć się w stolicy Węgier - Budapeszcie. Daty tego spotkania póki co jednak nie podano. "Orban to lider, którego lubimy" - cytują amerykańskiego prezydenta ukraińskie media. Z kolei portal UNIAN powołuje się na Wołodymyra Zełenskiego, który po spotkaniu z Trumpem w Białym Domu mówił o tym, że "najtrudniejszym tematem prawdziwych negocjacji między Ukrainą a Rosją będzie kwestia okupowanych terytoriów".

Media: Ukraińcy na spotkanie z Trumpem przynieśli mapy

Agencja Interfax-Ukraina informuje o tym, że ukraińska delegacja na piątkowe rozmowy w Białym Domu przyniosła mapy z "bolesnymi punktami" Rosji, które mogą zmusić jej przywódcę Władimira Putina do zakończenia wojny - podała agencja Interfax-Ukraina.

Agencja informowała o tym jeszcze w trakcie spotkania Zełenskiego z Trumpem w Białym Domu, powołując się na źródło w składzie ukraińskiej delegacji. "Ukraińska delegacja przyniosła na spotkanie z Trumpem mapy, które są kluczowymi punktami rozmowy. Jak przekazał rozmówca agencji, na mapach zaznaczone są bolesne punkty rosyjskiego przemysłu obronnego i gospodarki wojskowej, na które można nacisnąć, by zmusić Władimira Putina do zakończenia wojny" - napisała agencja Interfax-Ukraina.