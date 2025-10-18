Nocny atak Rosji na Ukrainę

Ukraińskie Siły Powietrzne poinformowały o nocnym ataku Rosji na terytorium Ukrainy. Agresor do ataku użył 164 drony i 3 rakiety. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła w sumie 136 bezzałogowców różnego typu.

Rosja po raz kolejny zaatakowała terytorium Ukrainy (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

Kilka godzin po tym, jak prezydent USA Donald Trump podczas spotkania z Wołodymyrem Zełenskim w Białym Domu wyraził przekonanie, że "Władimir Putin chce pokoju", Rosja przeprowadziła zmasowany atak powietrzny na Ukrainę.

W nocy rosyjska armia wystrzeliła trzy pociski S-300 oraz 164 drony typu Shahed, Geran i inne. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 136 bezzałogowych statków powietrznych na północy, południu, wschodzie i w centrum kraju. Mimo skutecznej obrony, 27 dronów uderzyło w 12 lokalizacjach.

W wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodzie charkowskim zginął 58-letni mężczyzna, a 83-letnia kobieta została ranna. W obwodzie chersońskim trzy osoby zostały ranne, a z wyzwolonych gmin ewakuowano 15 mieszkańców. Uszkodzona została infrastruktura krytyczna i mieszkalna - zniszczono m.in. sześć budynków wielorodzinnych i jedenaście domów prywatnych.

Do ataku rosyjskiej armii doszło niedługo po tym, jak w Białym Domu prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w trakcie spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim wyraził przekonanie, że "Władimir Putin chce pokoju".

Jednak kilka godzin później w stronę Ukrainy Rosja wystrzeliła trzy pociski przeciwlotnicze S-300 i 164 bezzałogowych statków powietrznych typu Shaded, Gerbera i innych. Atak powietrzny został odparty przez ukraińskie lotnictwo, przeciwlotnicze siły rakietowe, jednostki walki elektronicznej i systemy bezzałogowe oraz mobilne grupy ogniowe Sił Obrony Ukrainy. Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 136 rosyjskich bezzałogowych statków powietrznych na północy, południu, wschodzie i w centrum kraju.

Agresor ostrzelał 12 miejscowości

W sumie - jak przekazały ukraińskie Siły Powietrzne - odnotowano trafienia 27 uderzeniowych bezzałogowych statków powietrznych w 12 lokalizacjach. "W ciągu ostatniej doby rosyjskie siły zbrojne ostrzelały 12 miejscowości w obwodzie charkowskim, zginął 58-letni mężczyzna, ranna została 83-letnia kobieta" - poinformował szef administracji obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow.

Szef wojskowej administracji obwodu chersońskiego Ołeksandr Prokudin powiadomił, że trzy osoby zostały ranne w wyniku ostrzału rosyjskiego w obwodzie chersońskim. W ciągu ostatniej doby z wyzwolonych gmin regionu ewakuowano 15 mieszkańców Chersonia. Według Prokudina rosyjskie wojsko bombardowało infrastrukturę krytyczną i społeczną oraz dzielnice mieszkalne miejscowości w regionie, niszcząc w szczególności sześć budynków wielorodzinnych i jedenaście domów prywatnych.