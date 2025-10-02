Prezydent Rosji Władimir Putin powtórzył w czwartek, że "Europa ponosi winę" za trwającą wojnę w Ukrainie, podał Reuters. Dyktator, który przemawiał w Soczi, dodał, że jego kraj odpowie na to, co nazwał "militaryzacją" krajów europejskich. Jednocześnie utrzymywał, że Rosja "nie inicjowała nigdy konfrontacji wojennej" i nie ma takich zamiarów.

Władimir Putin przemawiał w czwartek w Klubie Dyskusyjnym Wałdaj w rosyjskim mieście Soczi. W wypowiedzi kremlowskiego dyktatora nie zabrakło wątku Zachodu i wykrwawiającej Ukrainę wojny - w propagandowym ujęciu Putina: "operacji wojskowej". Powiedział, że Rosja jest wdzięczna m.in. krajom arabskim za ich wysiłki na rzecz pokoju, a także swoim "sojusznikom" - Korei Północnej i Białorusi. Potem w dość zawoalowany sposób recenzował działania Europy.

Czy Rosja zaatakuje NATO? Oto wywód Putina

Rządzące elity zjednoczonej Europy wciąż podsycają histerię. Okazuje się, że wojna z Rosjanami jest praktycznie na wyciągnięcie ręki. Powtarzają te bzdury, tę mantrę w kółko i w kółko... (...). Albo są niekompetentni, jeśli naprawdę w to wierzą, bo w te bzdury nie da się uwierzyć, albo po prostu są nieuczciwi. Szczerze mówiąc, chcę tylko powiedzieć: uspokójcie się, śpijcie spokojnie i zajmijcie się swoimi problemami. Wystarczy spojrzeć, co dzieje się na ulicach europejskich miast - powiedział Putin.

Nie jestem cesarzem, imperatorem, jestem wybranym prezydentem (...). Mam nadzieję, że Ukraina zasiądzie do stołu negocjacyjnego - dodał.

Putin o tym, że nie pozostanie obojętny na to, że Europa się zbroi

Rozwodząc się na temat rozbudowywania sił i możliwości zbrojnych Europy, zmienił jednak swoją "narrację".

Po prostu nie możemy ignorować tego, co się dzieje. Nie mamy prawa tego robić ze względu na nasze własne bezpieczeństwo. Powtarzam, naszą obronę i bezpieczeństwo. Dlatego uważnie monitorujemy eskalację militaryzacji Europy - stwierdził rosyjski przywódca.

Czy to tylko puste słowa, czy nadszedł czas, abyśmy podjęli środki zaradcze? Niemcy na przykład twierdzą, że niemiecka armia powinna być najpotężniejsza w Europie. Dobrze. Słuchamy uważnie, rozumiejąc, co mają na myśli. Myślę, że nikt nie wątpi, że takie środki zmuszą Rosję do działania (...). Wydaje mi się, że odpowiedź na te zagrożenia będzie, delikatnie mówiąc, bardzo przekonująca - powiedział Putin.

Putin: Amerykanie powinni być dumni z obywatela USA, który zginął walcząc po stronie Rosji

Prezydent Rosji powiedział w Soczi również, że Amerykanie powinni być dumni z Michaela Glossa, 21-letniego obywatela USA, który zginął w zeszłym roku, walcząc w Ukrainie po stronie Rosji.

Gloss, syn wysokiego rangą urzędnika Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA), zginął zabity przez ukraińskiego drona, gdy próbował udzielić pomocy rosyjskiemu żołnierzowi - powiedział Putin.