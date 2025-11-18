"Przygotowujemy się do ożywienia negocjacji" - napisał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, informując, że w tym celu uda się jutro do Turcji. Jak ważne są to rozmowy, świadczy fakt, że wizytę w kraju nad Bosforem złoży też specjalny wysłannik USA ds. misji pokojowych Steve Witkoff.
- Trwa ofensywa dyplomatyczna Wołodymyra Zełenskiego - prezydent Ukrainy jest dziś w Hiszpanii, a wcześniej odwiedził Grecję i Francję.
- Ukraiński przywódca poinformował, że w środę uda się do Turcji, gdzie będzie pracował nad wznowieniem negocjacji.
- Reuters podał, że do Turcji uda się również specjalny wysłannik USA ds. misji pokojowych Steve Witkoff.
Trwa ofensywa dyplomatyczna Wołodymyra Zełenskiego - po wizytach w Grecji (w niedzielę) i Francji (w poniedziałek) dziś czeka go seria spotkań w Hiszpanii. Prezydent Ukrainy liczy na to, że kolejny "silny kraj zwiększy swoje wsparcie", pomagając Ukrainie "chronić ludzkie życie i przybliżając koniec wojny".
"Pracujemy nad tym, aby spotkanie z premierem Hiszpanii (Pedro) Sánchezem zaowocowało porozumieniami, które dadzą nam większą siłę. Ukraina powinna każdego dnia odnosić korzyści w relacjach z partnerami" - przekazał ukraiński przywódca we wpisie na platformie X.
Zdecydowanie ważniejszy wydaje się jednak kolejny punkt jego zagranicznego tournée - ukraiński prezydent poinformował bowiem, że jutro uda się do Turcji. "Przygotowujemy się do ożywienia negocjacji i opracowaliśmy rozwiązania, które zaproponujemy naszym partnerom" - napisał.
"Zrobienie wszystkiego, co możliwe, aby przybliżyć koniec wojny, jest najwyższym priorytetem Ukrainy. Pracujemy również nad przywróceniem wymiany jeńców wojennych i sprowadzeniem naszych jeńców do domu" - podkreślił.
O wadze rozmów w Turcji świadczy fakt, że - jak podała agencja Reutera, powołując się na informatora - kraj ten odwiedzi jutro również specjalny wysłannik USA ds. misji pokojowych Steve Witkoff.
Wcześniej, w sobotę, agencja Interfax-Ukraina przekazała, że sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Rustem Umierow przeprowadził w Turcji i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, przy wsparciu partnerów, konsultacje w sprawie wznowienia procesu wymiany i uwalniania Ukraińców z rosyjskiej niewoli.
"W wyniku tych negocjacji strony zgodziły się na powrót do porozumień stambulskich. Dotyczy to uwolnienia 1200 Ukraińców" - napisał w oświadczeniu Umierow.
Należy zauważyć, że rozmowy w sprawie zawieszenia broni w Ukrainie utknęły w martwym punkcie. Stało się to po tym, jak w połowie października odwołano spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem w Budapeszcie.
Brytyjski dziennik "Financial Times" informował wówczas, że spotkanie anulowano ze względu na rosyjskie żądania dotyczące Ukrainy. Według gazety amerykańska administracja uznała, że Moskwa nie jest gotowa do kompromisu, a dalsze rozmowy nie mają sensu bez realnej woli negocjacji ze strony Kremla.