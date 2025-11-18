"Przygotowujemy się do ożywienia negocjacji" - napisał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, informując, że w tym celu uda się jutro do Turcji. Jak ważne są to rozmowy, świadczy fakt, że wizytę w kraju nad Bosforem złoży też specjalny wysłannik USA ds. misji pokojowych Steve Witkoff.

Trwa ofensywa dyplomatyczna Wołodymyra Zełenskiego - prezydent Ukrainy jest dziś w Hiszpanii, a wcześniej odwiedził Grecję i Francję.

Ukraiński przywódca poinformował, że w środę uda się do Turcji, gdzie będzie pracował nad wznowieniem negocjacji.

Reuters podał, że do Turcji uda się również specjalny wysłannik USA ds. misji pokojowych Steve Witkoff.

Trwa ofensywa dyplomatyczna Wołodymyra Zełenskiego - po wizytach w Grecji (w niedzielę) i Francji (w poniedziałek) dziś czeka go seria spotkań w Hiszpanii. Prezydent Ukrainy liczy na to, że kolejny "silny kraj zwiększy swoje wsparcie", pomagając Ukrainie "chronić ludzkie życie i przybliżając koniec wojny".

"Pracujemy nad tym, aby spotkanie z premierem Hiszpanii (Pedro) Sánchezem zaowocowało porozumieniami, które dadzą nam większą siłę. Ukraina powinna każdego dnia odnosić korzyści w relacjach z partnerami" - przekazał ukraiński przywódca we wpisie na platformie X.

Rozmowy w Turcji

Zdecydowanie ważniejszy wydaje się jednak kolejny punkt jego zagranicznego tournée - ukraiński prezydent poinformował bowiem, że jutro uda się do Turcji. "Przygotowujemy się do ożywienia negocjacji i opracowaliśmy rozwiązania, które zaproponujemy naszym partnerom" - napisał.

"Zrobienie wszystkiego, co możliwe, aby przybliżyć koniec wojny, jest najwyższym priorytetem Ukrainy. Pracujemy również nad przywróceniem wymiany jeńców wojennych i sprowadzeniem naszych jeńców do domu" - podkreślił.

O wadze rozmów w Turcji świadczy fakt, że - jak podała agencja Reutera, powołując się na informatora - kraj ten odwiedzi jutro również specjalny wysłannik USA ds. misji pokojowych Steve Witkoff.

Wcześniej, w sobotę, agencja Interfax-Ukraina przekazała, że sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Rustem Umierow przeprowadził w Turcji i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, przy wsparciu partnerów, konsultacje w sprawie wznowienia procesu wymiany i uwalniania Ukraińców z rosyjskiej niewoli.

"W wyniku tych negocjacji strony zgodziły się na powrót do porozumień stambulskich. Dotyczy to uwolnienia 1200 Ukraińców" - napisał w oświadczeniu Umierow.

Negocjacje utknęły w martwym punkcie

Należy zauważyć, że rozmowy w sprawie zawieszenia broni w Ukrainie utknęły w martwym punkcie. Stało się to po tym, jak w połowie października odwołano spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem w Budapeszcie.

Brytyjski dziennik "Financial Times" informował wówczas, że spotkanie anulowano ze względu na rosyjskie żądania dotyczące Ukrainy. Według gazety amerykańska administracja uznała, że Moskwa nie jest gotowa do kompromisu, a dalsze rozmowy nie mają sensu bez realnej woli negocjacji ze strony Kremla.