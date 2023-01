Ukraiński prezydent przyrzekł, że przywróci to, co zostało zabrane. "Niech ten rok będzie rokiem powrotu. Powrotu naszych ludzi. Żołnierzy - do ich rodzin. Więźniów - do ich domów. Emigrantów - do swojej Ukrainy. Powrót naszych ziem" - mówił Zełenski.

Alarmy przeciwlotnicze w całej Ukrainie

W stolicy Ukrainy Kijowie w nocy z sobotę na niedzielę słychać było eksplozje, a w całym kraju uruchomiono alarm przeciwlotniczy - poinformowała agencja Reutera.

Szef obwodu mikołajewskiego na południu Ukrainy, Witalij Kim poinformował późno w sobotę, że zostały zauważone dwie grupy rosyjskich dronów, które przemieszczały się w kierunku miast Dniepr, Melitopol i Mykołajew - podał portal "The Kyiv Independent".

Obrona powietrzna otworzyła ogień w kierunku dronów Shahed.