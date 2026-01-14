Podczas dwudniowej wizyty w Londynie prezydent Karol Nawrocki udzielił wywiadu brytyjskiej rozgłośni BBC, w którym podkreślił, że Donald Trump jest jedynym światowym przywódcą zdolnym zatrzymać Władimira Putina i zapewnić bezpieczeństwo Europie. Polski prezydent odniósł się także do ostatnich incydentów na polskiej granicy, współpracy z Wielką Brytanią oraz wyzwań stojących przed Unią Europejską.

/ Dan Kitwood/ Press Association / East News

Prezydent Karol Nawrocki ocenił, że Donald Trump jest jedynym światowym liderem mogącym powstrzymać Władimira Putina.

Podkreślił konieczność wsparcia Trumpa przez Europę w jego działaniach na rzecz zakończenia wojny w Ukrainie.

Zwrócił uwagę na bezprecedensowy atak rosyjskich dronów na polską przestrzeń powietrzną.

Wyraził wdzięczność Wielkiej Brytanii za wsparcie militarne i obecność RAF Typhoon na polskich granicach.

Skrytykował europejskich przywódców za skupianie się na kwestiach ideologicznych kosztem bezpieczeństwa.

Prezydent Karol Nawrocki zakończył dwudniową wizytę roboczą w Wielkiej Brytanii, podczas której spotkał się z premierem Keirem Starmerem oraz przedstawicielami polskiej diaspory. W trakcie rozmów poruszono kwestie bezpieczeństwa, współpracy militarnej oraz roli Polski w Europie i na świecie. W wywiadzie udzielonym BBC Radio 4 prezydent odniósł się do aktualnej sytuacji geopolitycznej oraz zagrożeń płynących ze strony Rosji.

Trump jako gwarant bezpieczeństwa Europy

W rozmowie z brytyjską rozgłośnią prezydent Nawrocki wyraził przekonanie, że Donald Trump jest jedynym światowym przywódcą, który może skutecznie powstrzymać Władimira Putina przed dalszą agresją wobec Europy. Podkreślił, że rosyjskiemu prezydentowi nie można ufać, a Europa powinna zrobić wszystko, by wesprzeć Trumpa w jego staraniach o zakończenie wojny w Ukrainie.

Zdaniem Nawrockiego, amerykański prezydent ma kluczową rolę w rozwiązaniu problemu rosyjskiego zagrożenia i przywróceniu pokoju w regionie. Jego zdaniem prezydent USA jest jedyną osobą, która może - jak to ujął - "rozwiązać problem", polegający na zagrażaniu Europie przez Putina, oraz zakończyć wojnę w Ukrainie.

Rosyjskie prowokacje i zagrożenie dla Polski

Prezydent odniósł się także do incydentu z września ubiegłego roku, kiedy to około 20 rosyjskich dronów naruszyło polską przestrzeń powietrzną podczas ataku na cele w Ukrainie. Określił to wydarzenie jako "nadzwyczajną sytuację", podkreślając, że żadne inne państwo NATO nie doświadczyło dotąd ataku dronów na taką skalę.

Nawrocki ocenił, że Rosja testuje w ten sposób zarówno polską obronę, jak i solidarność całego Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Polski prezydent wyraził wdzięczność Wielkiej Brytanii za wysłanie myśliwców RAF Typhoon do ochrony polskich granic. Podkreślił, że od 2021 roku Polska znajduje się w stanie wojny hybrydowej z Rosją, zmagając się z atakami dronów oraz kampanią dezinformacyjną. Zwrócił uwagę, że działania Rosji w tzw. "szarej strefie" pokazują, iż Europa żyje obecnie w bardzo niebezpiecznych czasach.

Krytyka europejskich przywódców i apel o bezpieczeństwo

Nawrocki skrytykował europejskich liderów za skupianie się na sprawach ideologicznych, takich jak Zielony Ład, polityka klimatyczna czy kwestie migracyjne, podczas gdy - jego zdaniem - Europa przez lata zaniedbywała budowanie własnej odporności i bezpieczeństwa. Podkreślił, że Polska obecnie przeznacza niemal 5 proc. PKB na obronność, co stanowi jeden z najwyższych wskaźników wśród krajów NATO.

Prezydent podkreślił również znaczenie relacji między Polską a Wielką Brytanią, przypominając, że w Zjednoczonym Królestwie mieszka około miliona Polaków. Wyraził uznanie dla brytyjskich żołnierzy stacjonujących w Polsce, którzy wspierają bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO. Nawrocki wyraził nadzieję, że dynamiczny rozwój gospodarczy Polski zostanie dostrzeżony przez Wielką Brytanię, która jako gospodarz przyszłorocznego szczytu G20 powinna zaprosić Polskę do udziału w tym prestiżowym wydarzeniu.