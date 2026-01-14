Śledztwo w sprawie śmierci Stanisława Soyki zostało umorzone. Czyn nie zawierał znamion czynu zabronionego - uzasadniła Prokuratura Rejonowa w Sopocie.

Stanisław Sojka / Lukasz Kalinowski/East News / East News

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Mariusz Duszyński przekazał, że śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Sopocie w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Stanisława Soyki zostało umorzone. Jak uzasadnił, czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego.

Natomiast szanując wolę rodziny zmarłego więcej informacji na temat przedmiotowego śledztwa nie udzielamy - dodał prokurator Duszyński.



Stanisław Sojka (pseudonim artystyczny Stanisław Soyka) - muzyk, wokalista i kompozytor, zmarł nagle 21 sierpnia 2025 roku, tuż przed swoim planowanym występem na Top of the Top Sopot Festival. Tego dnia wieczorem artysta miał się pojawić na scenie podczas finałowego koncertu "Orkiestra mistrzów". Z powodu jego śmierci przerwano transmisję telewizyjną z festiwalu.



Śledztwo w sprawie śmierci artysty prowadziła Prokuratura Rejonowa w Sopocie z art. 155 kk. Przyjęta kwalifikacja jest standardowa w przypadku nagłej śmierci i nie daje podstaw do wnioskowania, że doszło do zgonu w wyniku działania innej osoby - podawała po zgonie i wszczęciu śledztwa prokuratura.