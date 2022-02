Trwa rosyjski ostrzał rakietowy Kijowa. Do ostrzału doszło wkrótce po zakończeniu rosyjsko-ukraińskich rozmów. Wcześniej w ten sam sposób Rosjanie zaatakowali Charków. W Charkowie, jak przekazało ukraińskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, jest wielu zabitych i rannych. Na Białorusi zakończyło się spotkanie rosyjsko-ukraińskie, gdzie Ukraina zażądała wycofania Rosyjskich wojsk z terytorium całego kraju. Amerykańskie ministerstwo skarbu z kolei wprowadziło sankcje zabraniające podmiotom z USA transakcji m.in. z rosyjskim bankiem centralnym. Do unijnych sankcji wobec Rosji z kolei dołączy Szwajcaria. FIFA i UEFA zawiesiły piłkarską reprezentację Rosji i kluby z tego kraju. Wszystkie najważniejsze wydarzenia związane z agresją rosyjską na Ukrainie znajdziesz w naszej drugiej części relacji minuta po minucie 28.02.2022.

/ UKRAINE STATE EMERGENCY PRESS SERVIVE HANDOUT / PAP/EPA

>>>>PIERWSZA CZĘŚĆ RELACJI 28.08.2022.

- Trwa ostrzał rakietowy Kijowa;

- Charków został ostrzelany rakietami Grad przez siły rosyjskie - podało ukraińskie MSW;

- Na Białorusi nad rzeką Prypeć zakończyły się rozmowy ukraińsko-rosyjskie ws. ewentualnego zawieszenia broni;

- W czasie rozmów strona ukraińska zażądała całkowitego wycofania wojsk rosyjskich;

- Według ukraińskich służb, w ciągu kilku dni walk Rosjanie stracili 5,3 tys. żołnierzy;

- FIFA i UEFA zawiesiły piłkarską reprezentację Rosji i kluby z tego kraju;

- Hakerzy włamali się na stronę internetową Kremla i upublicznili bazę danych telefonicznych rządowych rosyjskich urzędników;

- Według "The Times" grupa najemników z tzw. grupy Wagnera "poluje" na prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego;

- Szwajcaria dołącza do sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji, to przełomowa, historyczna decyzja.

19:04

19:00

UEFA anulowała umową sponsorską z rosyjskim koncernem gazowym Gazprom - poinformował w poniedziałek organ zarządzający europejską piłką nożną. To kolejna reakcja na rosyjską inwazję zbrojną na Ukrainę.

18:57

Sześć osób zostało rannych w nalocie w Browarach pod Kijowem - poinformował w poniedziałek wieczorem mer miasta Browary Ihor Sapożko. Zaapelował do mieszkańców o pozostawanie w schronach.

18:54

Norweski rząd zdecydował o przekazaniu Ukrainie broni.

18:51

Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło, że decyzja Niemiec o dostarczeniu Ukrainie ofensywnej broni jest "oburzająca".

18:49

Trzy tiry z niezbędnym sprzętem strażackim od PSP i OSP z Zachodniopomorskiego pojadą na Ukrainę. Jak przekazał komendant wojewódzki PSP, są też pierwsze deklaracje o chęci przekazania wozów strażackich.

"W ciągu kilkunastu godzin udało nam się zebrać sprzęt, który mieliśmy zmagazynowany, który służył jako nasza rezerwa. Zgromadziliśmy go według tabeli wskazanej przez naszych kolegów z Ukrainy i przygotowaliśmy do transportu" - powiedział w poniedziałek dziennikarzom komendant wojewódzki PSP w Szczecinie st. bryg. Jarosław Tomczyk.

18:46

Mer Winnicy na Ukrainie, miasta partnerskiego Kielc, zwrócił się z apelem o pomoc do mieszkańców stolicy regionu świętokrzyskiego. "Twoje miasto partnerskie Winnica potrzebuje pomocy w tej chwili, nie ma czasu do stracenia. Możesz pomóc uratować życie wielu Ukraińców" - powiedział Siergiej Morgunow.

18:42

Mer miejscowości Browary poinformował, że są ranni po ostrzale miejscowości. Apeluje do mieszkańców o pozostanie w schronach.

18:39

FIFA i UEFA zawiesiły piłkarską reprezentację Rosji i kluby z tego kraju.

18:35

18:33

Na Kijów spadł pocisk balistyczny Iskander. Informacje o dokładnym miejscu i ofiarach są ustalane - poinformował w poniedziałek przedstawiciel MSW Ukrainy Anton Heraszczenko.

"Kolejna zbrodnia putinowskiego reżimu. Uderzenie balistycznym pociskiem Iskander w Kijów" - napisał Heraszczenko w serwisie Telegram.

18:22

"Kilka minut remu na obrzeżach Browarów w kierunku Kijowa przeprowadzono nalot. Są ranni" - napisał w mediach społecznościowych mer miasta Browary Ihor Sapożko.

18:19

Do potężnych eksplozji doszło w Kijowie. Rosja odpaliła rakiety balistyczne po rozmowach w Prypeci, w czasie których Ukraina postawiła Rosjanom twarde warunki, w tym całkowite wycofanie wojsk agresora.

18:15

Włoski Komitet Badań Naukowych zawiesza współpracę z Rosją i oferuje wsparcie naukowcom z Ukrainy - ogłosiła w poniedziałek prezes tej instytucji Maria Chiara Carrozza. "W tym roku - dodała - nie odnowimy umów z instytucjami akademickimi i badawczymi Federacji Rosyjskiej".

Włoski Komitet zawiesza realizację wszelkich umów i misje w Rosji.

18:06

Kanada zakazała swoim instytucjom finansowym transakcji z rosyjskim bankiem centralnym, zakaz wszedł w życie w poniedziałek ze skutkiem natychmiastowym. Dodatkowo zamrożone zostały aktywa rosyjskich funduszy rządowych, poinformował w poniedziałek na Twitterze premier Justin Trudeau.

"Od tej chwili żadna kanadyjska instytucja finansowa nie może zawierać transakcji z rosyjskim bankiem centralnym. Uniemożliwi mu to korzystanie z międzynarodowych rezerw walutowych Rosji i dodatkowo ograniczy możliwości Putina co do finansowania wojny, którą wybrał" - napisał premier.

17:59

Potężna eksplozja w Kijowie.

17:52

Brytyjski minister transportu Grant Shapps poinstruował w poniedziałek władze portów w kraju, by nie wpuszczały żadnych statków pływających pod rosyjską banderą, zarejestrowanych w Rosji, będących własnością lub kontrolowanych przez Rosjan.

17:47

Przedstawiciel prezydenta Zełenskiego: głównym celem pierwszej rundy rozmów było przerwanie działań bojowych, kolejna runda rozmów z Rosją możliwa w najbliższym czasie- Interfax-Ukraina.

17:43

Prezydent Emmanuel Macron w rozmowie telefonicznej w poniedziałek z Władimirem Putinem zaapelował o zaprzestanie bombardowania cywilów oraz infrastruktury na Ukrainie. Putin się zobowiązał zaangażować w te żądania - podał Pałac Elizejski w komunikacie.

17:40

Przedstawiciel prezydenta Zełenskiego: podczas pierwszej rundy rozmów z Rosją wyznaczono priorytetowe tematy - Interfax-Ukraina.

17:32

Jest to historyczny dzień, na który Polacy, Ukraińcy i Europa czekali od bardzo długiego czasu. W pełni popieramy europejskie aspiracje naszych ukraińskich przyjaciół i możliwie najszybszą integrację Ukrainy z Unią Europejską - powiedział PAP Stały Przedstawiciel Polski przy UE Andrzej Sadoś.

17:29

Studenci, Pracownicy i Absolwenci AGH w Krakowie wraz z załogą żaglowca Kapitan Borchardt w geście solidarności z narodem Ukrainy nakreślili ślad na morzu o treści "Ukraina". Wydarzenie to miało miejsce w dniu 28 lutego 2022 r. na Morzu Śródziemnym podczas rejsu 100-lecia Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH w Krakowie. Gigantyczny napis miał wymiary: wysokość 1Mm, szerokość 4,2 Mm, długość śladu 18,51 Mm.

/ RMF FM

17:26

Autostrada Wielkopolska poinformowała w poniedziałek, że od 1 marca znosi opłaty za przejazd koncesyjnym odcinkiem A2 dla mieszkańców Ukrainy. Spółka podkreśliła, że decyzja została podjęta "w poczuciu solidarności z ludnością cywilną pokrzywdzoną działaniami wojennymi".

Autostrada Wielkopolska przewidziała także zwolnienia z opłat m.in. dla przejazdów konwojów z pomocą humanitarną.



17:24

Wielka Brytania wprowadzi nowe regulacje, aby uniemożliwić rosyjskim bankom rozliczanie płatności w funtach i nakłada sankcje na trzy kolejne rosyjskie banki - poinformowała w poniedziałek brytyjska minister spraw zagranicznych Liz Truss.

Wskazała, że ponad 50 proc. rosyjskiego handlu rozliczane jest w dolarach lub funtach, zatem uniemożliwienie rozliczania płatności w funtach - i analogiczny krok władz USA w stosunku do transakcji w dolarach - "zniszczy zdolność Rosji do prowadzenia handlu ze światem".

17:19

Nieuzbrojeni mieszkańcy Enerhodaru w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy powstrzymali rosyjską kolumnę wojskową - relacjonuje w poniedziałek portal NV.ua.

Jak podaje ukraiński serwis, mieszkańcy na wjeździe do miasta ustawili barykady z betonowych bloków, opon, worków z piaskiem i jeży przeciwpancernych.

17:14

Maruderzy i dywersanci będą "likwidowani na miejscu" - zapowiedziały władze atakowanego przez Rosję Mariupola na południowym wschodzie Ukrainy, cytowane w poniedziałek przez Ukrinform.

"Nie pozwolimy na destabilizowanie sytuacji i ograbianie mieszkańców Mariupola. Dlatego wojskowi, obrona terytorialna i organy ścigania będą działać maksymalnie surowo, tak jak przewiduje to stan wojenny" - oświadczył mer miasta Wadym Bojczenko.

17:06

Ukraińska armia ponownie użyła dronów Bayraktar i zniszczyła okupacyjne systemy rakiet przeciwlotniczych Buk w pobliżu wsi Iwanków w obwodzie kijowskim.

17:02

Wołodymyr Zełenski podpisał wniosek o przyjęcie Ukrainy do Unii Europejskiej.

16:59

Kurs akcji rosyjskiego koncernu Gazprom, notowanych na giełdzie w Londynie, spadł w poniedziałek o 50 proc. w stosunku do zamknięcia w piątek.

W poniedziałek po południu akcje Gazpromu były warte 2,78 dol., wobec 5,58 dol. na piątkowym zamknięciu. W dniu rosyjskiego ataku na Ukrainę akcje Gazpromu w Londynie spadły o 30 proc. W stosunku do notowań z początku ubiegłego tygodnia akcje Gazpromu potaniały o 60 proc.

16:57

Rosyjscy agresorzy zniszczyli port w Berdiańsku.

16:55

"Ta wojna nie była sprowokowana. Została wybrana przez kogoś, kto teraz siedzi w bunkrze. Wiemy, co stało się z osobą, która siedziała w bunkrze w maju 1945 r." - powiedział ambasador Ukrainy przy ONZ Serhij Kysłycia, czyniąc porównania między Władimirem Putinem i Adolfem Hitlerem.

16:49

Ukraińskie Koleje uruchamiają codziennie siedem par pociągów do Przemyśla i jedną parę do Warszawy - poinformowała PAP w poniedziałek rzeczniczka prasowa przewoźnika Katarzyna Grzduk.

"Codziennie Koleje Ukraińskie (UZ) uruchamiają do Przemyśla 7 par pociągów: 1 para Odessa - Przemyśl -Odessa, 6 par pociągów Lwów - Przemyśl - Lwów, a także uruchamiana jest 1 para pociągów przez przejście Jagodin - Dorohusk (Kijów Express) relacji Kijów - Warszawa - Kijów" - poinformowała PAP rzecznika.

16:43

Mamy wiarygodne informacje o zniszczeniach celów cywilnych i o ofiarach wśród cywilów i dzieci. Wystarczy już tego, żołnierze muszą wrócić do koszar - powiedział sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres podczas nadzwyczajnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ na temat wojny na Ukrainie. Skrytykował też groźbę użycia broni jądrowej przez Rosję.

16:40

"Charków cały czas jest pod ostrzałem. Od rana było niespokojnie, ale teraz idzie rosyjski atak. Wszystko jest w ogniu. Ludzie w centrum chowają się w piwnicach, w metrze" - powiedziała w rozmowie z PAP wolontariuszka w domu dla samotnych matek z dziećmi w Charkowie.

16:39

Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell wyraził w poniedziałek zadowolenie z przyjęcia przez Szwajcarię pakietu sankcji na Rosję. To bardzo dobra wiadomość z punktu widzenia jedności świata zachodniego - podkreślił Borrell.

16:33

W ciągu ostatniej doby rosyjskie wojska nie przesunęły się znacząco w głąb Ukrainy.

16:29

UE musi tak szybko jak to tylko możliwe zmniejszyć zależność od rosyjskiej ropy i gazu, płacimy bardzo wysokie rachunki na konto Putina, zaś te pieniądze są wykorzystywane następnie do finansowania agresji zbrojnej - powiedział w poniedziałek w Brukseli szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.

Borrell podkreślił, że na Ukrainie trwa wojna i "wojna nie będzie czekać na procedury demokratyczne". "Nasza odpowiedź oraz nasze poradzenie sobie z problemami instytucjonalnymi jest bardzo dobre, pokazujemy, że nastała nowa era w naszych stosunkach z Rosją" - powiedział szef unijnej dyplomacji.

16:27

Powołująca się na swoje źródła agencja Reuters poinformowała, że Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA) jeszcze w poniedziałek może wykluczyć reprezentację Rosji z międzynarodowych rozgrywek. To efekt inwazji tego kraju na Ukrainę.

Według agencji obecnie trwają w tej sprawie rozmowy pomiedzy FIFA i Europejską Unią Piłkarską (UEFA). Decyzja o wykluczeniu Rosji do odwołania miałaby zapaść jeszcze w poniedziałek.

16:25

Mieszkańcy Berdiańska protestują mimo tego, że rosyjskie wojska zajęły miasto i port.

16:22

Na poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej w Radomiu radni podjęli uchwały w sprawie zerwania porozumienia o przyjaźni i współpracy z rosyjskim miastem Oziory i białoruskim Homlem.

Porozumienie z miastem Oziory znajdującym się w obwodzie moskiewskim Radom podpisał w 2003 r., a z Homlem, położonym w południowo-wschodniej Białorusi, w 1992 r.

16:20

Burmistrz Kupiańska w obwodzie charkowskim oskarżony o zdradę stanu.

Według prokuratora generalnego Iryny Venediktovej Hennadiy Mazehora rzekomo współpracował z siłami rosyjskimi. Oskarżyła go o udzielanie wsparcia wojskom okupującym jego miasto i oddanie im kontroli.

16:17

Projekt uchwały dot. zerwania współpracy z białoruskim Grodnem zostanie poddany pod głosowanie w środę podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Wrocławia.

Umowę o współpracy partnerskiej między Wrocławiem i Grodnem podpisali w 2003 r. prezydent Rafał Dutkiewicz i mer Grodna - Aleksander I. Antonienko. W lipcu 2005 r. została ona jednak, z wrocławskiej inicjatywy, zawieszona. Powodem było nie uznanie przez reżim Aleksandra Łukaszenki demokratycznych wyborów do Związku Polaków na Białorusi.

16:12

Rozpoczyna się trzecia runda rozmów między delegacjami Ukrainy i Rosją - poinformował w poniedziałek doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak.

16:11

Ukraiński minister energetyki zwrócił się w poniedziałek do Unii Europejskiej z prośbą o synchronizację krajowego systemu z CEN, tj. systemem energetycznym kontynentalnej Europy, najszybciej, jak to możliwe - przekazała agencja Reutera.

Ukraiński operator Ukrenergo jeszcze w niedzielę skierował do Europejskiej Sieci Operatorów Elektroenergetycznych Systemów Przesyłowych (ENTSO-E) prośbę o pilną synchronizację krajowego systemu, w tym tzw. wyspy bursztyńskiej, z europejskim systemem CEN (w miejsce poradzieckiego IPS/UPS). Organizacja podkreśliła w odpowiedzi, że europejscy operatorzy w trybie pilnym przeanalizują wszystkie dostępne możliwości, by sprostać tej prośbie, zapewniając jednocześnie bezpieczne działanie sieci elektroenergetycznych.

16:07

"Rosja ma system, który może wewnętrznie zastąpić międzynarodowy system płatności SWIFT" - stwierdziła w poniedziałek, cytowana przez agencję, prezes Centralnego Banku Rosji Elwira Nabiullina, podkreślając "potrzebę wspierania klientów banków".

Nabiullina powiedziała, że "wszystkie banki w Rosji wypełnią swoje zobowiązania, a wszystkie środki na ich rachunkach są zabezpieczone".

Jak wyjaśnili PAP analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego rosyjski alternatywny system rozliczeń SPFS obsługuje ok. 20 proc. płatności w Rosji, działa jednak tylko w systemie krajowym i nie jest gotowy do obsługi płatności międzynarodowych. Zdaniem ekspertów brak dostępu SWIFT skłoni Moskwę do rozbudowy rosyjskiego systemu SPFS i rosyjsko-chińskiego systemu płatności CIPS.

16:02

Szwajcaria, która do tej pory ostrożnie reagowała na rosyjską inwazję na Ukrainę, przyjęła w poniedziałek, decyzją Rady Federalnej, pakiet poważnych sankcji wobec Rosji. Oprócz przyjęcia sankcji finansowych wobec prezydenta Władimira Putina, szefa dyplomacji Sergieja Ławrowa i premiera Michaiła Miszustina, nałożono m.in. zakaz wjazdu wobec pięciu oligarchów.

15:54

Armia ukraińska poinformowała, że wojska rosyjskie użyły w rejonie Czernihowa amunicji kasetowej, zabronionej przez prawo międzynarodowe.

Informację o tym podała agencja Ukrinform, powołując się na służby prasowe dowództwa Północ sił zbrojnych Ukrainy. Według tego źródła amunicja kasetowa została użyta we wsi Kyjinka w obwodzie Czernihowskim.

Wcześniej armia Ukrainy oskarżyła wojsko rosyjskie o zrzucanie bomb kasetowych z przeciwpiechotnymi minami motylkowymi w obwodzie charkowskim.

15:49

Mieszkanie w Charkowie zniszczone przez rosyjski pocisk.

15:46

Rozmowy ukraińsko-rosyjskie o zawieszeniu broni nie zostały jeszcze zakończone. Strony wznowiły negocjacje.

15:43

Japonia dołącza do zachodnich sankcji wymierzonych w rosyjski bank centralny - przekazał premier Japonii Fumio Kishida. Japonia także nałoży sankcje na białoruskie organizacje, elity oraz eksport.

15:41

Alarm lotniczy w Charkowie.

15:39

Do tej pory do Polski trafiło około 300 tys. uchodźców wojennych z Ukrainy, wielokrotnie więcej osób zmierza teraz ku polskiej granicy - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

W KPRM odbywa się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z ambasadorami państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz innych państw europejskich ws. koordynacji pomocy humanitarnej dla Ukrainy.

Szef rządu mówił o pomocy, jakiej Polacy udzielają uchodźcom z Ukrainy. Nasza pomoc Ukraińcom nie może być tylko spontanicznym odruchem serca, ale jednocześnie ona musi mieć charakter systemowy. Ona nabiera takiego charakteru, coraz bardziej systemowego - mówił.

15:37

Rosyjskie bombowce Su-34 nad Charkowem.

15:33

W sieci pojawił się film z białorusko-ukraińskiej granicy. Przedstawia on konwój brygady białoruskiej armii w rejonie Kobrynia. Pojazdy oznaczone są czerwonymi kwadratami. To może sugerować, że Białoruś przygotowuje się do inwazji na Ukrainę.

15:30

Stany Zjednoczone i inne kraje mogą uwolnić około 70 mln baryłek ropy z rezerw strategicznych w obliczu rosnących cen w obawie przed zmniejszeniem dostaw z Rosji - pisze "Wall Street Journal".

Według gazety członkowie Międzynarodowej Agencji Energetycznej mogą podjąć taką decyzję w poniedziałek lub wtorek.

15:26

Budynek kina w Czernihowie - przed i po rosyjskim ataku rakietowym.

15:23

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę zginęło 352 osób, w tym 16 dzieci - podało ukraińskie ministerstwo zdrowia.

Rannych zostało 2040 cywilów, w tym 45 dzieci.

15:20

Ukraina przygotowuje wniosek o akcesję do Unii Europejskiej - poinformował premier kraju Denys Szmyhal.

15:18

Rząd Niemiec skrytykował postawienie przez Władimira Putina sił jądrowych Rosji w stan gotowości - informuje w poniedziałek telewizja ARD. Oczywiście bardzo poważnie traktujemy wypowiedzi prezydenta Rosji - powiedział rzecznik Steffen Hebestreit. Jest też jasne, jak nieodpowiedzialne jest samo takie grożenie - dodał.

W kontekście możliwej reakcji Niemiec i NATO, Hebestreit oświadczył, że "broń jądrowa zawsze odgrywała rolę" w "scenariuszu zagrożenia" sojuszników. Obrona też była "zawsze brana pod uwagę" - podkreślił.

15:15

Szwajcaria dołącza do sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji, a także zamknie swoją przestrzeń powietrzną dla rosyjskich linii lotniczych - ogłosiła Szwajcarska Rada Federalna. To przełomowa, historyczna decyzja zazwyczaj "neutralnej" Szwajcarii.

Szwajcarskie władze zamrażają też aktywa prezydenta Rosji Władimira Putina, premiera Michaiła Miszustina i ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa.

15:12

W wyniku ostrzału w Charkowie zginęło 11 osób, a dziesiątki zostało rannych - poinformował szef charkowskiego obwodu Ołeh Synegubow.

15:08

W schronie szpitala położniczego w ostrzeliwanym przez wojska rosyjskie Mariupolu, na południowym wschodzie Ukrainy, przez dwie doby urodziło się sześcioro dzieci - pisze agencja Ukrinform, powołując się na władze miejskie.

Bez względu na wszystko! Szpital położniczy na Lewym Brzegu kontynuuje swoją pracę nawet w schronach. Przez dwie doby na świat przyszło sześcioro nowych mieszkańców Mariupola - napisała mariupolska miejska rada.

15:04

Rosjanie ostrzelali wieś Horenka pod Kijowem. Znajduje się ona nieopodal miejscowości Hostomel, Bucza i Irpen, gdzie od kilku dni trwają zacięte walki.

Pod ostrzałem znalazły się domy cywilne. Nie ma jednak ofiar.

14:56

Rozmowy rosyjsko-ukraińskie na Białorusi dobiegły końca - poinformowało Dowództwo Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy. Szczegóły na razie nie są znane.

14:52

Mer Kupiańska w obwodzie charkowskim Giennadij Macegora jest podejrzany o zdradę stanu - poinformowała prokurator generalna Iryna Wenediktowa. 27 lutego zaoferował Rosjanom pomoc, m.in. transport, zakwaterowanie, paliwo i żywność.

14:47

Ośrodek Studiów Wschodnich opracował mapę pokazującą obecną sytuację rosyjskiej agresji w Ukrainie.

14:45

Główne żądania ukraińskiej delegacji na rozmowach z Rosją dotyczą całkowitego wycofania wojsk z terytorium kraju, w tym z terenów Donbasu oraz Krymu - przekazał doradca Kancelarii Prezydenta Ukrainy Aleksiej Arestowycz.

Nasze stanowiska jest z grubsza jasne: żadnych warunków i ultimatum - powiedział.

14:41

Rosja blokuje strony internetowej, które podają informacje o schwytanych lub zabitych żołnierzach rosyjskich w Ukrainie.

Zablokowano także liczne ukraińskie portale, np. agencji prasowej Unian czy portalu Korespondent.

14:39

Departament Stanu USA zawiesił działalność amerykańskiej ambasady na Białorusi oraz pozwolił na opuszczenie Rosji części pracowników ambasady w Moskwie. Jak podał resort, kroki te podjął ze względu na sytuację bezpieczeństwa związaną z rosyjską inwazją na Ukrainę.

W wyniku ogłoszonych działań ambasada USA na Białorusi przestała działać, a kraj ten opuścili wszyscy amerykańscy pracownicy placówki. Z ambasady w Moskwie wyjechać mogą wszyscy poza najważniejszymi pracownikami placówki.

14:38

Z powodu ostrzału sił rosyjskich i walk z okupantem ponad 330 tys. osób zostało pozbawionych dostępu do energii elektrycznej - poinformowało ukraińskie ministerstwo energii.

Z powodu działań wojennych 316 osad i 332 tys. konsumentów zostało pozbawionych prądu. Na terenie obwodów żytomierskiego, rówieńskiego, zaporoskiego, kijowskiego, czernihowskiego, sumskiego i charkowskiego 11 675 konsumentów utraciło dostęp do sieci gazowej - przekazało ministerstwo.

Ekipy remontowe kontynuują prace nad przywróceniem dostaw energii - uzupełniło.

14:37

Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell przekazał, że Rosja zamierza rozmieścić broń jądrową na Białorusi. To bardzo niebezpieczny ruch - zaznaczył.

Ministrowie obrony UE omówią w poniedziałek plany wspólnego finansowania dostaw broni o wartości 500 mln euro na Ukrainę, w tym broni defensywnej do odpierania sił rosyjskich" - powiedział szef unijnej dyplomacji.

Państwa członkowskie muszą dostarczyć tę broń, muszą koordynować to, co robią (...) z tymi zasobami - dodał Borrell przed wirtualnym spotkaniem ministrów obrony państw UE.

14:35

Ewakuacyjny transport skierowany do Wołnowachy w Donbasie, którym mieli być wywiezieni mieszkańcy atakowanego przez Rosjan miasta, trafił pod ostrzał z systemów rakietowych Grad - poinformował szef władz obwodu donieckiego Pawło Kyryłenko. Nikt nie został ranny.

Ewakuacyjny transport, wysłany rano do Wołnowachy, by wywieźć ludzi, na razie nie dotarł na miejsce - kolumna trafiła pod ostrzał rosyjskich Gradów. Skład ewakuacyjnej kolumny jest cały i w obecnej chwili jest w schronach - napisał Kyryłenko w mediach społecznościowych.

Z rana z Wołnowachy wyjechało ok. 10 samochodów i udało się w stronę miasta Wuhłedar. Przedstawiciele władz czekają na mieszkańców Wołnowachy w miejscowości, której nazwę przekazują im jedynie osobiście przez telefon.

14:32

Mer Charkowa Ihor Terechow przekazał, że trwają ataki na "zamieszkałe dzielnice" miasta.

To przerażające, strzelają do budynków mieszkalnych. Strat jeszcze nie da się zliczyć. Ofensywa może trwać dalej - przekazał szef Charkowskiej Obwodowej Administracji Państwowej Roman Semenucha.

14:29

Władze Charkowa poinformowały o zatrzymaniu burmistrza Południowego Charkowa, jego zastępcę, szefa miejscowej komendy regionalnej policji i jednego z funkcjonariuszy. Akcja służb była związana z podejrzeniami o zdradę stanu.

14:20

Amerykańskie ministerstwo skarbu wprowadziło sankcje zabraniające podmiotom z USA transakcji z rosyjskim bankiem centralnym i innymi państwowymi instytucjami finansowymi, co osłabia zdolności Rosji do obrony kursu rubla i ochrony gospodarki krajowej przed sankcjami.

14:17

Do szkół w co najmniej kilku regionach Rosji rozesłano zalecenia, jak należy prowadzić lekcje na temat wojny na Ukrainie - podał dziennikarz Andriej Serafimow.

W materiałach powtarzana jest wersja wydarzeń przedstawiana przez prezydenta Rosji Władimira Putina. Są nawet bezpośrednie cytaty z jego przemówienia.

Portal Meduza podaje przykład: na pytanie "czy jest wojna z Ukrainą", nauczyciel ma odpowiedzieć, że "nie ma wojny z Ukrainą, ale specjalna operacja pokojowa, której celem jest powstrzymanie nacjonalistów uciskających ludność rosyjskojęzyczną".

14:12

Narodowy Bank Ukrainy otrzymał 1 miliard hrywien (33 mln dolarów) na wsparcie armii ukraińskiej. Wcześniej bank centralny otworzył specjalne konto, na które można było wpłacać dotacje na wojsko.

14:08

Wniosek Ukrainy o członkostwo w UE jest już gotowy - przekazało PAP źródło unijne. Z nieoficjalnych informacji wynika, że wkrótce wniosek może zostać podpisany przez prezydenta Ukrainy i złożony w Brukseli.

Z nieoficjalnych informacji PAP wnika, że w przygotowanie wniosku Ukrainy zaangażowani byli bezpośrednio polscy dyplomaci w Brukseli. W ostatnich dniach ambasador Ukrainy Wsewołod Czencow brał udział w Radzie w posiedzeniu ambasadorów państw członkowskich przy UE, jak również spotykał się wielokrotnie z polskimi dyplomami Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE.

14:04

Ukraiński resort zdrowia przekazał także, że ponad 350 cywilów zginęło dotąd podczas rosyjskiej agresji w Ukrainie.

14:02

14:01

Rosjanie prowadzą ostrzał miasta Czernihów. Pociski spadają w obszarze budynków mieszkalnych - przekazało pogotowie ratunkowe.

13:58

Ukraiński minister transformacji cyfrowej Michaił Fiodorow powiedział, że rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa pod przykrywką "Służby Bezpieczeństwa Ukrainy" wysyła do Ukraińców fałszywe wiadomości z rzekomym "planem ewakuacji".

Służby podkreślają, by pod żadnym pozorem nie klikać w podsyłane linki, ani nie ściągać dołączanych do maili załączników.

13:53

Sekretarz generalny NATO uda się we wtorek do Polski i Estonii - poinformowało biuro prasowe Sojuszu.

"We wtorek 1 marca 2022 r. sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg uda się do Polski i Estonii. W Polsce, razem z prezydentem Andrzejem Dudą, odwiedzi bazę lotnictwa w Łasku. W Estonii Jens Stoltenberg wraz z premier Kają Kallas odwiedzi bazę wojskową Tapa" - czytamy w informacji przesłanej przedstawicielom mediów.

13:50

W Ochtyrce w obwodzie sumskim siły rosyjskie wysadziły bazę paliwową. W kierunku Sum kieruje się kolumna rosyjskiego sprzętu wojskowego - poinformował szef rady miejskiej Sum Dmytro Żywyckij na kanale Telegramu.

Jak podał Żywyckij, bazę wysadzono o godz. 12:30 czasu lokalnego (11:30 czasu polskiego).

13:48

Ukraińscy pogranicznicy, którzy bronili Wyspy Węża i których uważano za zmarłych, w rzeczywistości żyją i znajdują się w niewoli rosyjskiej - poinformowała marynarka Sił Zbrojnych Ukrainy.

Bardzo się cieszymy, że nasi towarzysze żyją i mają się dobrze. Ale rosyjska propaganda stara się rozpowszechniać "wiadomość", że władze ukraińskie "zapomniały" i "pochowały" swoich podwładnych - przekazano w komunikacie.

Wojsko podkreśla, że obrońcy ukraińskiej wyspy dwukrotnie odparli atak rosyjskich agresorów. Z powodu braku amunicji nie byli w stanie dalej bronić wyspy.

13:40

Trwa rosyjski ostrzał Charkowa.

13:18

W rozmowach rosyjsko-białoruskich uczestniczy rosyjsko-izraelski biznesmen i oligarcha Roman Ambramowicz - potwierdza rzecznika miliardera i właściciela klubu piłkarskiego Chelsea.

13:10

Delegacje Ukrainy i Rosji rozpoczęły rozmowy nad rzeką Prypeć na Białorusi, w pobliżu granicy z Ukrainą. Zapowiedziane w niedzielę rozmowy odbywają się bez warunków wstępnych.

Wcześniej poinformowano, że stronę ukraińską reprezentują minister obrony Ołeksij Reznikow, doradca prezydenta Mychajło Podolak i wiceminister spraw zagranicznych Mykoła Toczycki. W delegacji jest także dwóch deputowanych i Andrij Kostin, który reprezentował Ukrainę w rozmowach w sprawie uregulowania sytuacji w Donbasie.

Rosja wysłała na rozmowy wiceszefa MSZ Andrieja Rudenkę, ambasadora na Białorusi Borysa Gryzłowa, deputowanego Leonida Słuckiego i wiceministra obrony Aleksandra Fomina. Na czele delegacji stoi doradca prezydenta Rosji Władimira Putina, Władimir Miediński.

Na miejscu jest również obecny szef białoruskiego MSZ Uładzimir Makiej.

13:00

Dziesiątki osób zginęły, a setki odniosły obrażenia w wyniku zmasowanego ostrzału Charkowa rakietami Grad przez siły rosyjskie - poinformował doradca w MSW Ukrainy Anton Heraszczenko.

Charków został właśnie masowo ostrzelany z Gradów. Dziesiątki zabitych i setki rannych! - napisał Heraszczenko na swojej stronie na Facebooku.