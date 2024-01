Od początku wojny Rosjanie mieli stracić ok. 2,6 tys. czołgów - takie informacje przekazał brytyjski resort obrony. Mimo sankcji Rosja miała jednak zachować zdolność do produkowania ok. stu czołgów miesięcznie.

Rosyjski T-72 zniszczony w okolicach Kijowa - 2022 rok / Shutterstock Od 24 lutego 2022 roku do 25 stycznia br. rosyjskie siły lądowe miały stracić tysiące sztuk ciężkiego sprzętu, w tym: ok. 2600 czołgów podstawowych ,

, ok. 4900 pojazdów opancerzonych. Do tych liczb można dodać poległych i rannych żołnierzy. Jak podają służby wywiadowcze Wlk. Brytanii, od początku wojny do grudnia 2023 roku zginęło ok. 315 tys. rosyjskich żołnierzy, a ok. 214 tys. zostało rannych. Jak pokazują dane, Rosjanie ponoszą obecnie ogromne straty podczas ataków. W samej tylko ofensywie na wschodzie Ukrainy, prowadzonej od początku października 2023 roku, stracili ok. 365 czołgów i 700 pojazdów opancerzonych, uzyskując niewielkie zdobycze terytorialne. Rosyjskie straty coraz mniejsze Zdaniem brytyjskiego wywiadu, w 2023 roku Rosjanie stracili ok. 40 proc. mniej pojazdów niż rok wcześniej. Główną przyczyną ma być fakt, że wojska agresora - w związku z ukraińską kontrofensywą - przeszły głównie do defensywy, okopując się na wcześniej zajętych terenach Ukrainy. Ponadto zdolności przemysłowe Federacji Rosyjskiej nie zostały w pełni sparaliżowane w wyniku sankcji. "Rosja prawdopodobnie może produkować co najmniej sto czołgów podstawowych miesięcznie, a tym samym utrzymywać zdolność do zastępowania strat na polu bitwy" - przekazało ministerstwo. W przestrzeni medialnej pojawiają się opinie, że sprzęt, którym Rosjanie mogą zastępować zniszczone uzbrojenie, jest niskiej jakości. Zobacz również: Rozbiór Ukrainy okiem węgierskiego polityka. "Zażądamy Zakarpacia"

