Inwazja Rosji na Ukrainę trwa już dziewięć dni. Jak podał mer Kijowa Witalij Kliczko, w tym czasie w stolicy urodziło się 390 dzieci. W kijowskim zoo na świat przyszedł lemur, któremu nadano imię Bayraktar. Tak nazywają się tureckie drony, którymi Ukraińcy niszczą rosyjski sprzęt.

Kobiety z dziećmi chronią się w podziemiach kijowskiego szpitala / ROMAN PILIPEY / PAP/EPA

Od początku wojny w Kijowie urodziło się 199 chłopców i 191 dziewczynek - poinformował Kliczko.

Mer Kijowa powiadomił, że szpitale w mieście mają niezbędne zaopatrzenie i działają, a lekarze "są na dyżurze bojowym".

O lemurze, który urodził się w stołecznym zoo, Kliczko powiedział, że "nie bez przyczyny dano mu imię Bayraktar" - podała agencja Interfax-Ukraina.