Ostrzeliwane szpitale, bloki mieszkalne, ludzie uciekający w popłochu - tak od wczoraj wygląda sytuacja na Ukrainie. W wyniku napaści Rosji giną żołnierze i cywile, w tym dzieci. "New York Times" zamieścił przejmujące nagranie noworodków z intensywnej terapii, które w szpitalu w Dnipro na wschodzie Ukrainy musiano ewakuować do schronu.

"New York Times" zamieścił nagranie zrobione wczoraj przez doktora Denisa Surkowa ze szpitala w Dnipro na wschodzie Ukrainy. Widać na nim noworodki przeniesione z oddziału intensywnej terapii do piwnicy szpitala, gdzie powstał schron dla pacjentów.

Noworodki leżą na rozkładanych łóżkach - zamiast w inkubatorach. Większość jest szczelnie owinięta kocami, niektóre są ręcznie wentylowane przez personel.

Dzieci musiały zostać ewakuowana do schronu z powodu ostrzału miasta.

To oddział intensywnej terapii dla noworodków. W schronie. Wyobrażacie to sobie? - napisał do "NYT" na WhatsAppie doktor Surkow. Taka jest nasza rzeczywistość - dodał.