Donald Trump w krótkiej rozmowie telefonicznej z Axiosem stwierdził, że wojna z Iranem zakończy się "wkrótce", ponieważ "praktycznie nie ma już nic do atakowania". "Małe to i owo... Kiedy tylko zechcę, to się skończy" - powiedział prezydent USA podczas udzielonego w środę pięciominutowego wywiadu.

Wojna na Bliskim Wschodzie 2026 / Akasbashi/SIPA/SIPA/East News / East News

Pomimo publicznych sygnałów Donalda Trumpa, że operacja w dużej mierze osiągnęła swoje cele, amerykańscy i izraelscy urzędnicy twierdzą, że nie ma wewnętrznej dyrektywy dotyczącej zakończenia walk. Minister obrony Izraela, Israel Katz, powiedział w środę, że wojna będzie trwała "bez ograniczeń czasowych, tak długo, jak będzie to konieczne, aż osiągniemy wszystkie cele i zdecydowanie wygramy kampanię".

Izraelska i amerykańska administracja przygotowuje się na co najmniej dwa kolejne tygodnie ataków w Iranie. Sam Trump odmówił podania konkretnego terminu zakończenia wojny.

Nowe Zagrożenia w cieśninie Ormuz

We wtorek USA otrzymały informacje wywiadowcze sugerujące, że Iran rozpoczął układanie min w cieśninie Ormuz, jednym z najważniejszych światowych punktów tranzytowych dla dostaw ropy naftowej.

Urzędnicy amerykańscy - podaje Axios - twierdzą, że nie jest jasne, ile min Iran rozmieścił, ale ocenia się, że ich liczba jest bardzo mała. Trump potwierdził, że wtorkowe ataki USA zniszczyły 16 łodzi minowych i zakłóciły plany Iranu.

Według źródeł agenci Reutera Iran rozmieścił około tuzina min w Cieśninie Ormuz.

Z drugiej strony jest jasne, że nawet niewielka liczba min spowoduje strach przed ewentualną żeglugą transportową. Marynarka wojenna USA jak dotąd odmówiła zapewnienia ochrony konwojów dla statków handlowych przepływających przez cieśninę.

Dowódca CENTCOM, admirał Brad Cooper, w środowym przesłaniu wideo stwierdził natomiast, że misją wojsk USA jest eliminacja zdolności Iranu do projekcji siły i nękania żeglugi w cieśninie Ormuz.

USA nadal zapewniają niszczycielską siłę bojową przeciwko reżimowi irańskiemu. Siła bojowa USA rośnie, a siła bojowa Iranu maleje - powiedział Cooper, dodając, że częstotliwość irańskich ataków rakietowych i dronowych drastycznie spadła.

Strategia Trumpa

Trump przedstawił różne terminy zakończenia wojny, ale generalnie przewidywał miesiąc bombardowań. W przemówieniu z 28 lutego, kiedy ogłosił pierwsze ataki na Iran, nakreślił cztery cele militarne USA:

"Zniszczyć ich rakiety i zburzyć ich przemysł rakietowy". "Zniszczyć ich marynarkę wojenną". "Zapewnić, że irańscy terroryści nie będą już destabilizować regionu ani świata". "Zapewnić, że Iran nie zdobędzie broni nuklearnej".

W wywiadzie z Axiosem Trump przekonywał, że Iran chciał przejąć cały Bliski Wschód.

Płacą za 47 lat śmierci i zniszczeń, które spowodowali. To zemsta. Nie ujdzie im to na sucho - zadeklarował.