Już w styczniu lub lutym 2026 roku ma ruszyć masowa produkcja ukraińskiej rakiety dalekiego zasięgu „Flamingo”, zdolnej do rażenia celów oddalonych o ponad 3 tysiące kilometrów – poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski.

Ukraina rozpocznie masową produkcję rakiety dalekiego zasięgu „Flamingo” / Shutterstock

Podczas czwartkowego spotkania z dziennikarzami prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podkreślił, że "Flamingo" to najskuteczniejsza rakieta, jaką obecnie dysponuje Ukraina.

Leci na 3 tysiące kilometrów, co jest bardzo ważne. Nie możemy mówić o szczegółach, dopóki nie będziemy mieli setek takich rakiet. Do grudnia ich liczba wzrośnie, a masowa produkcja ruszy pod koniec roku lub na początku przyszłego - powiedział Zełenski, cytowany przez agencję Ukrinform.

Prezydent zaznaczył, że kluczowe dla realizacji programu jest odpowiednie finansowanie.

Według dziennikarzy Associated Press, którzy odwiedzili jedną z tajnych fabryk firmy Fire Point - producenta "Flamingo" - nazwa rakiety pochodzi od jej pierwszych, różowych wersji.

Rakieta "Flamingo" może przenosić ładunek o masie 1150 kg i trafiać w cel z dokładnością do 14 metrów. To jedna z największych tego typu konstrukcji na świecie.

Obecnie Fire Point produkuje jedną rakietę dziennie, ale do października planuje zwiększyć moce produkcyjne do siedmiu sztuk dziennie.

Dyrektor Agencji Zakupów Obronnych przy Ministerstwie Obrony, Arsen Żumadiłow, podkreślił, że Ukraina stawia na własne zdolności obronne. Naszą najlepszą gwarancją jest nie polegać na czyjejś woli, lecz na własnej zdolności do obrony - zaznaczył.

Flamingo jest prawdopodobnie ukraińską wersją pocisku FP-5, opracowanego przez brytyjską firmę Milanion Group Limited, która współpracuje z Ukrainą od 2021 roku.

Pocisk umożliwi rażenie celów głęboko na terytorium Rosji, w tym na Syberii, a także w rejonie Moskwy i Uralu.