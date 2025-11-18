Rosja coraz częściej sięga po nowe irańskie drony kamikaze Shahed-101, które - dzięki niewielkim rozmiarom i niskim kosztom produkcji - stają się groźnym narzędziem do atakowania zaplecza ukraińskich wojsk. Bezzałogowce te, wykorzystywane m.in. do niszczenia magazynów paliw i amunicji, mogą być wkrótce produkowane także w rosyjskich fabrykach - alarmują ukraińscy eksperci.

Rosja coraz częściej sięga po nowe irańskie drony kamikaze Shahed-101 (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Rosja używa nowych, lekkich irańskich dronów Shahed-101 do atakowania zaplecza ukraińskich wojsk, w tym magazynów paliwa i amunicji.

Bezzałogowce te są tanie, trudne do wykrycia i mogą być masowo produkowane, także potencjalnie w rosyjskich zakładach.

Ukraińscy eksperci analizują wrak jednego z dronów, potwierdzając jego zagrożenie dla ukraińskiej armii.

O nowych irańskich dronach Shahed-101, wykorzystywanych przez Rosję do ataków na zaplecze ukraińskich wojsk, poinformował na Facebooku ukraiński specjalista ds. wojny hybrydowej i wywiadu Siergiej "Flash" Beskrestnow, który opublikował również zdjęcia wraku jednego z tych dronów.

Według niego drony te zostały wyprodukowane w 2024 r. w Iranie i przekazane Rosji do przeprowadzania ataków na terytorium Ukrainy. Ekspert sugeruje też, że Rosjanie mogą uruchomić masową produkcję tego typu bezzałogowych statków powietrznych we własnych zakładach.