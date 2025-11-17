Prezydent USA Donald Trump zadeklarował gotowość do przeprowadzenia uderzeń militarnych przeciwko kartelom narkotykowym w Meksyku i Wenezueli. Podczas spotkania z dziennikarzami w Białym Domu stwierdził, że "zrobi cokolwiek, by zatrzymać narkotyki". Amerykański przywódca nie wykluczył także interwencji w Kolumbii oraz wysłania wojsk lądowych do Wenezueli.

Donald Trump nie wykluczył uderzeń w kartele w Meksyku / WILL OLIVER / POOL / PAP/EPA

Prezydent USA stwierdził, że "musi zająć się" Wenezuelą, lecz zapowiedział, że zamierza porozmawiać z przywódcą tego kraju Nicolasem Maduro.

Trump odpowiedział w ten sposób na pytanie o to, czy rozważa uderzenia militarne przeciwko kartelom narkotykowym w Meksyku.

Nie miałbym nic przeciwko. (Zrobimy) cokolwiek, co musimy, by zatrzymać narkotyki - powiedział, rozmawiając z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym podczas spotkania z prezesem FIFA Giannim Infantino.

Pytany, czy zrobiłby to tylko za zgodą meksykańskich władz, Trump odmówił odpowiedzi.

Rozmawiam z Meksykiem i oni wiedzą, gdzie stoję. Oni zabijają naszych obywateli (...). To jak wojna. Czy bym to zrobił? Z dumą - mówił Trump. Ujmę to w ten sposób: nie jestem zadowolony z Meksyku - dodał.

Kolumbia i Wenezuela

Prezydent USA wyraził też gotowość do uderzeń wewnątrz Kolumbii na "fabryki" produkujące kokainę.

Trump odniósł się też do możliwej interwencji przeciwko Wenezueli. Pytany o to, czy wyklucza wysłanie wojsk lądowych do tego kraju, prezydent odparł, że niczego nie wyklucza.

Musimy się nią zająć - powiedział Trump, oskarżając Wenezuelę o wysyłanie do USA przestępców z więzień. Powtórzył wcześniejsze zapowiedzi, że może porozmawiać z przywódcą Wenezueli, choć nie odpowiedział na pytanie, co Maduro może zrobić, by oddalić groźbę amerykańskiego ataku.

On nie był dobry dla Stanów Zjednoczonych. Więc zobaczymy, co się wydarzy. W pewnym momencie będę z nim rozmawiał - powiedział.



Amerykańskie siły na Morzu Karaibskim

W poniedziałek na Morze Karaibskie dotarła grupa uderzeniowa największego amerykańskiego lotniskowca USS Gerald Ford, dołączając do innych okrętów i amerykańskich sił zgromadzonych w regionie. W niedzielę sekretarz stanu USA Marco Rubio zapowiedział, że 24 listopada uzna wenezuelski kartel Cartel de los Soles (Kartel Słońc) - na którego czele stać ma sam Maduro - za organizację terrorystyczną.

Trump stwierdził w niedzielę, że pozwoli to USA na uderzenie wojskowe w Wenezueli. W czwartek szef Pentagonu Pete Hegseth ogłosił z kolei rozpoczęcie operacji "Southern Spear" (Południowa Włócznia), której celem - jak zadeklarował - jest "usunięcie narkoterrorystów z (zachodniej) półkuli i ochronę ojczyzny przed narkotykami, które zabijają naszych ludzi".