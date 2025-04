​Pracownicy zakładów produkujących mikroelektronikę Kremnij w rosyjskim Briańsku nie mają łatwego życia. Ich przedsiębiorstwo po raz kolejny stało się celem ataku, tym razem - jak stwierdził przekornie szef ukraińskiego Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji Andrij Kowałenko - nieznanych dronów.

Gubernator obwodu briańskiego w zachodniej Rosji Aleksandr Bogomaz poinformował, że w nocy z niedzieli na poniedziałek siły ukraińskie przeprowadziły zmasowany atak dronów na Briańsk.

"Niestety, zginął cywil, a inna mieszkanka została ranna. Szybko przewieziono ją do szpitala, gdzie otrzymała niezbędną pomoc medyczną" - napisał samorządowiec na swoim Telegramie, zaznaczając, że zaatakowane zostały obiekty cywilne i infrastruktura. Nie sprecyzował jednak, które konkretnie.

Atak na zakład produkujący mikroelektronikę

Mieszkańcy relacjonowali, że ok. godz. 2:00 czasu moskiewskiego w jednej z dzielnic Briańska doszło do 10-15 eksplozji. Z ich doniesień wynikało, że w płomieniach stanął budynek mieszkalny, a także kilka pojazdów.

Jednocześnie rosyjski kanał na Telegramie "VChK-OGPU", uznany w lipcu 2024 r. przez rosyjski resort sprawiedliwości za "agenta zagranicznego", poinformował, powołując się na świadków, o dużym pożarze w rejonie zakładów Kremnij.

To jedno z największych w Rosji przedsiębiorstw produkujących mikroelektronikę, w szczególności układy scalone, diody, tranzystory, itd. Zakład produkuje mikroelektronikę do systemów rakietowych, do pocisków Pancyr i Iskander, a także do radarów i systemów walki elektronicznej oraz rosyjskich bezzałogowych statków powietrznych.

Uderzenie w zakłady potwierdził szef ukraińskiego Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji (CPD) Andrij Kowałenko, zaznaczając jednak, że "fabryka Kremnij w Briańsku została ponownie zaatakowana przez nieznane drony".

Faktycznie do ataków na zakłady Kremnij dochodziło już wielokrotnie. Warto wspomnieć chociażby o zdarzeniu z 24 stycznia, kiedy Ukraińcy uderzyli w przedsiębiorstwo sześcioma dronami. Nikt wówczas nie ucierpiał, ale fabryka na jakiś czas zawiesiła działalność z powodu uszkodzeń niektórych urządzeń służących do produkcji oraz magazynu z gotowymi produktami.