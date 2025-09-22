​Amerykański ośrodek analityczny Instytut Studiów nad Wojną ostrzega w najnowszym raporcie przed planami Rosji na najbliższe lata. Doniesienia dotyczące budowania przez Rosję rezerwy strategicznej, opartej na rekrutach, wskazują na to, że Kreml nie jest zainteresowany zakończeniem wojny w Ukrainie i może przygotowywać się do konfliktu z NATO - ocenili analitycy.

Prezydent Rosji Władimir Putin / MIKHAIL METZEL / SPUTNIK / KREMLIN POOL / PAP/EPA

ISW - powołując się na swoje źródła - stwierdza, że od początku 2025 roku do 15 września rosyjskie ministerstwo obrony podpisało kontrakty z około 292 tys. rekrutów, czyli średnio było to około 31,6 tys. osób miesięcznie. Podkreślono, że cześć nowych żołnierzy dołącza do rezerwy strategicznej, którą Rosja tworzy od początku lipca. Nie sprecyzowano jednak, ile osób tam trafia, a ile bierze udział w działaniach na linii frontu w Ukrainie.

Raport ISW: Rosja idzie na wojnę z NATO

Analitycy podejrzewają, że rosyjskie dowództwo wojskowe mogło uznać, że "Rosja będzie mogła sobie pozwolić na utworzenie rezerw strategicznych, gdy latem 2025 roku jej straty zaczną się zmniejszać". Ukraińcy twierdzą, że Rosja traciła od około 32 do 48 tysięcy żołnierzy miesięcznie w okresie od stycznia do lipca 2025 r., co oznacza, że liczba ofiar była wyższa, niż wynosi średnia miesięczna liczba rekrutów.

"Doniesienia o tym, że Rosja tworzy rezerwy strategiczne, wskazują na to, że Kreml nie jest zainteresowany zakończeniem wojny z Ukrainą, lecz pozostaje zdecydowany, by osiągnąć cele wojenne na polu walki i może przygotowywać się do konfliktu z NATO" - zaalarmowali eksperci. Podkreślają, że może to także oznaczać, że strona rosyjska "planuje nasilenie działań ofensywnych w Ukrainie w perspektywie krótkoterminowej i średnioterminowej, zamiast kończyć wojnę".

"Moskwa może rozbudowywać swoją armię"

Ponadto Moskwa może rozbudowywać swoja armię "w ramach szerszych przygotowań do ewentualnego konfliktu między Rosją a NATO w przyszłości - szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że Rosja intensyfikuje swoje programy patriotyczno-wojskowe skierowane do młodzieży, których celem jest rekrutacja młodych ludzi do wojska w nadchodzących latach".

"Rosja prowadzi agresywną kampanię, mającą na celu testowanie obrony powietrznej Sojuszu" - tak z kolei ISW oceniło, nawiązując do naruszeń przestrzeni powietrznej państw NATO, w tym Polski, przez siły rosyjskie, do czego dochodziło w ostatnich tygodniach.

Jak dodano, celem może być także "zebranie użytecznych informacji wywiadowczych, które Rosja może następnie wykorzystać w potencjalnym przyszłym konflikcie z NATO". Szczególnie podkreślono testowanie przez Rosję możliwości obrony powietrznej NATO nad Morzem Bałtyckim.

Technologia dronów

W raporcie wspomniano też, że Rosja nadal rozwija technologię dronów. Przywołano informację podaną przez rosyjskiego tzw. blogera wojskowego, związanego z Kremlem, twierdzącego, że siły rosyjskie opracowały drony sterowane za pomocą światłowodu, dające możliwość obserwacji w czasie rzeczywistym. Takie rozwiązania mogą czterokrotnie zwiększyć zasięg działania bezzałogowcow na linii frontu.

ISW podkreśla, że rosyjskie drony sterowane światłowodem są odporne na działanie środków walki radioelektronicznej. Wspierają je drony będące przekaźnikami sygnału, które pozwalają chronić inne bezzałogowce przed ukraińskimi środkami walki radioelektronicznej oraz zwiększyć zasięg i precyzję uderzeń.