Wybitne polskie sportsmenki, z Otylią Jędrzejczak na czele, ruszają w kolejną trasę po szkołach w ramach akcji „Mistrzynie w Szkołach”. Ich cel? Zachęcić uczennice do ćwiczeń i pokazać, że lekcja wychowania fizycznego to nie tylko obowiązek, ale i świetna zabawa!

/ Fot. Paweł Skraba /

Po wakacyjnej przerwie wraca ceniona akcja Fundacji Otylii Jędrzejczak - "Mistrzynie w Szkołach". Już 23 września, czyli w pierwszy dzień kalendarzowej jesieni, w Siewierzu w woj. śląskim rozpocznie się kolejna, czwarta już w tym roku, odsłona programu. Do wspólnego promowania sportowej aktywności zaproszono olimpijkę Otylię Jędrzejczak, kajakarkę Karolinę Naję, biathlonistkę Weronikę Nowakowską oraz biegaczkę narciarską Izabellę Marcisz.

Lekcja wychowania fizycznego jest nie tylko bardzo ważna, ale także może być bardzo przyjemna. Nie wymaga siedzenia przed książką i poprawia zdrowie i samopoczucie - podkreśla Otylia Jędrzejczak, najbardziej utytułowana polska pływaczka.

Siła sportowych autorytetów

Akcja skierowana jest przede wszystkim do uczennic ostatnich klas szkół podstawowych oraz szkół średnich. To właśnie w tej grupie wiekowej obserwuje się najniższą frekwencję na lekcjach WF-u. Organizatorzy chcą to zmienić, pokazując dziewczynom, jak wiele mogą zyskać dzięki regularnej aktywności.

Powodów do ćwiczeń i chodzenia na lekcje wychowania fizycznego jest bardzo wiele, poczynając od kwestii zdrowotnych, a wiadomo, że ruch powoduje także lepsze poczucie mentalne. Bycie w sporcie powoduje też to, że jesteśmy częścią większego środowiska i to jest największa chyba wartość, jaką powinniśmy podkreślać mówiąc o sporcie - mówi Weronika Nowakowska, dwukrotna medalistka mistrzostw świata w biathlonie.

Wyjątkowe lekcje i inspirujące rozmowy

Podczas wydarzenia uczestniczki przez 45 minut ćwiczą pod okiem renomowanej trenerki Klaudii Wałkowińskiej. Potem czeka je ponad godzina rozmów z gwiazdami sportu, które dzielą się swoimi doświadczeniami i motywują do działania.

To jest kawałek historii i każda z nas ma swoją indywidualną, którą z chęcią podzieli się właśnie z dzisiejszymi dziewczynami. Po to jesteśmy, żeby właśnie przybliżyć swoje własne historie i pokazać, że jesteśmy takie same jak one. Myślę, że otwartość i szczerość z naszej strony jest bardzo potrzebna, żeby pokazać dziewczynom tę normalność pewnych problemów, z którymi się spotykają. I my też się z tym spotykałyśmy - mówi Karolina Naja, czterokrotna medalistka olimpijska w kajakarstwie.

Otylia Jędrzejczak podkreśla: Naszym hasłem przewodnim jest "jestem sobą, jestem bella". Uświadamiamy dziewczynom, że są wyjątkowe, jedyne i niepowtarzalne i zależy nam, by zrozumiały, że aktywność fizyczna nie zaczyna się na poziomie profesjonalnym, a dużo wcześniej.

W tym roku "Mistrzynie w Szkołach" gościły już w Zduńskiej Woli, Bydgoszczy i Błoniu. Teraz czas na Siewierz - oficjalne otwarcie wydarzenia w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 zaplanowano na godzinę 10:30, a pół godziny później rozpocznie się lekcja wychowania fizycznego z udziałem mistrzyń.