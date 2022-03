Ponad 20 mln dolarów w tydzień. Tyle do tej pory udało się zebrać Mili Kunis i Ashtonowi Kutcherowi na pomoc dla Ukrainy. Małżeństwo amerykańskich aktorów swoją akcję rozpoczęło tydzień temu.

Mila Kunis i Ashton Kutcher / PAUL BUCK / PAP/EPA

Udało się nam zebrać ponad 20 mln dolarów w ciągu tygodnia. Mówię "my", bo to dzieło nas wszystkich - mówi na nagraniu zamieszczonym na Twitterze Ashton Kutcher. Aktor już teraz zapowiada - cel akcji #standwithukraine to 30 mln dolarów. Uda nam się - zapewnia.

Chcemy podziękować 56 tys. z Was, którzy nas wsparli - obojętnie czy było to 5 dolarów, 10 dolarów czy tysiąc dolarów. Nieważna jest suma. Ważne jest to, że utworzyła się społeczność, poczucie przynależności, umiejętności pomocy - podkreśla Mila Kunis.

Działajmy razem, przekazujmy dalej tę wiadomość - zachęca Kutcher. Pierwsza pomoc humanitarna już dotarła. Wśród uchodźców jest ponad milion dzieci, powtórzę - milion dzieci - które są uchodźcami. Wszystko cokolwiek robimy, może im pomóc. Jesteśmy Wam wdzięczni - dodaje.

Mila Kunis i Ashton Kutcher przeznaczyli na akcję 3 mln dolarów

Małżeństwo Kunis i Kutcher zapoczątkowało akcję tydzień temu. Sami przeznaczyli na nią 3 mln dolarów. 38-letnia Mila Kunis ma ukraińskie korzenie.

Urodziłam się w Czerniowcach na Ukrainie w 1983 roku. Do Ameryki przybyłam w 1991 i zawsze postrzegałam siebie za Amerykankę. Dumną Amerykankę. Ale dziś, bardziej niż kiedykolwiek jestem dumna, że jestem Ukrainką- mówi aktorka.

Wideo youtube

Ashton Kutcher i Mila Kunis pobrali się w 2015 roku. Mają dwóch synów: 7-letniego Wyatta i 5-letniego Dimitrija.