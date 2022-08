Sieć restauracji McDonald’s wznowi swoją działalność w Ukrainie. Tę wiadomość przekazał ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

"Z zadowoleniem przyjmuję decyzję McDonald's o ponownym otwarciu niektórych restauracji w Ukrainie. Najpierw będzie to Kijów i zachodnia część naszego kraju" - przekazał na Facebooku polityk.

Jak podkreślił, przygotowania do ponownego otwarcia restauracji trochę potrwają, ale decyzja już zapadła.

"Jestem wdzięczny zarządowi firmy za decyzję. Szczególne podziękowania kieruję do wszystkich, którzy dołączyli do poparcia tego pomysłu w Stanach Zjednoczonych i w Ukrainie. Przecież nie chodzi tylko o Big Maki, które ominą miliony Ukraińców. Ten powrót to sygnał dla międzynarodowego biznesu, że w Ukrainie istnieje możliwość pracy, nawet pomimo wojny" - stwierdził Kułeba.

Zaznaczył też, że powrót McDonald’s to dodatkowe miejsca pracy i podatki dla ukraińskiego budżetu, które są potrzebne gospodarce w czasie rosyjskiej agresji.