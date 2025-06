W wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na Dniepr zginęło co najmniej 16 osób, a 279 zostało rannych – w tym 27 dzieci. 25 czerwca ogłoszono w mieście dniem żałoby.

Kolejne rosyjskie ataki na ukraińskie miasta / HANDOUT/AFP/East News / East News

We wtorek, 24 czerwca, rosyjskie wojska przeprowadziły zmasowany atak rakietowy na Dniepr. Według informacji przekazanych przez szefa Dniepropietrowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej, Serhija Łysaka, w mieście doszło do serii potężnych eksplozji. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 16, a rannych jest już 279 osób, w tym 27 dzieci.

W całym obwodzie dniepropietrowskim zginęło dziś łącznie co najmniej 18 osób. Wcześniej pociski spadły także na miejscowość Samar, zabijając dwie osoby.

Zniszczona infrastruktura

W wyniku ataku poważnie ucierpiała infrastruktura miejska. Uszkodzonych zostało 46 bloków mieszkalnych, 41 domów jednorodzinnych, kilka akademików oraz ponad sto samochodów. Zniszczenia dotknęły także stację benzynową, warsztaty samochodowe, sklepy i pawilony handlowe.

Wśród zniszczonych obiektów znalazło się 19 szkół, 10 przedszkoli, szkoła muzyczna, placówki pozaszkolne oraz osiem placówek medycznych, w tym szpital, przychodnie i klinika stomatologiczna. Uszkodzony został również pociąg pasażerski relacji Odessa-Zaporoże.

Władze miasta podkreślają, że liczba poszkodowanych mogła być znacznie wyższa, gdyby nie szybka reakcja mieszkańców, którzy schronili się w ukryciach. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w swoim wystąpieniu do parlamentu Holandii potwierdził liczbę ofiar i podkreślił skalę tragedii oraz fakt, że Rosjanie po raz kolejny wzięli na cel obiekty cywilne.

W związku z atakiem burmistrz Dniepru ogłosił 25 czerwca dniem żałoby. Trwają działania ratunkowe i usuwanie skutków zniszczeń