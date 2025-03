Rozmieszczenie europejskich sił pokojowych w Ukrainie uznamy za oficjalne zaangażowanie sił NATO w wojnę z Rosją - stwierdził minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow. Dodał, że Rosja nie dopuszcza w tej sprawie "żadnych kompromisów".

Siegiej Ławrow / NECATI SAVAS / PAP/EPA

Szef rosyjskiej dyplomacji skomentował pomysły europejskich przywódców, którzy zaproponowali wysłanie europejskiego kontyngentu sił pokojowych do Ukrainy po osiągnięciu przez walczące strony pewnego rodzaju porozumienia o zawieszeniu broni.

Podczas swojego wystąpienia Ławrow ocenił jako zagrożenie dla Rosji oświadczenie prezydenta Francji Emmanuela Macrona, że Paryż rozważa objęcie europejskich państw NATO ochroną w postaci francuskiego arsenału nuklearnego .



Jeśli (Francja) uzna nas za zagrożenie, zgodzi się na spotkanie szefów sztabów generalnych krajów europejskich i Wielkiej Brytanii, uzna za konieczne użycie broni nuklearnej, (a także) przygotuje się do użycia broni jądrowej przeciwko Rosji, to jest to, oczywiście, zagrożenie - powiedział Ławrow.

Macron: Rosja zagrożeniem dla Francji i Europy

Prezydent Francji Emmanuel Macron w środę w wystąpieniu telewizyjnym, dzień przed nadzwyczajnym szczytem UE, mówił o tym, że Rosja "stała się zagrożeniem dla Francji i Europy". Rosja "już uczyniła z konfliktu ukraińskiego konflikt światowy", angażując żołnierzy z Korei Północnej i sprzęt z Iranu - wskazał. Dodał, że Rosja "narusza granice" krajów europejskich, podejmuje cyberataki i "próbuje manipulować opiniami" poprzez dezinformację w mediach społecznościowych. Ta agresywność wydaje się nie znać granic - ocenił.



Podkreślił, że Rosja nadal się zbroi i zamierza powiększyć swą armię. Przypomniał też, że Moskwa nie dotrzymała poprzednich rozejmów, zawartych w ramach porozumień mińskich. Nie można dzisiaj wierzyć Rosji na słowo - powiedział Macron.

Przekonywał, że rozejm w obecnej wojnie "nie może być zbyt kruchy" i że "droga do pokoju nie może prowadzić przez porzucenie Ukrainy". Musimy nadal pomagać Ukraińcom w stawianiu oporu dotąd, aż będą mogli negocjować z Rosją trwały pokój - oświadczył. Wspomniał o idei rozmieszczenia na Ukrainie sił europejskich, ale zastrzegł, że może to stać się wtedy, gdy zawarty zostanie pokój, i po to, aby go gwarantować.

Macron o odstraszaniu nuklearnym

Zastrzegł też, że "wszystkie inicjatywy, które pomagają pokojowi idą w dobrym kierunku" i że "przyjmuje je z zadowoleniem".



Zapewnił obywateli, że Francja ma "najskuteczniejszą armię w Europie", a odstraszanie nuklearne sprawia, że jest lepiej chroniona "niż niektórzy sąsiedzi". Odpowiadając na historyczny apel przyszłego kanclerza Niemiec (Friedricha Merza) zdecydowałem się otworzyć debatę strategiczną na temat ochrony, poprzez nasze odstraszanie nuklearne, naszych partnerów na kontynencie europejskim - powiedział Macron. Zastrzegł, że decyzje dotyczące francuskiej broni pozostaną w rękach prezydenta Francji.