Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się w czwartek rano w Warszawie z ministrem obrony Ukrainy Rustemem Umierowem. O pomocy dla Ukrainy powiedział: "Do momentu, kiedy giną niewinni - trzeba wspierać". Umierow z kolei podkreślił, że Polska była przy Ukrainie od pierwszych dni pełnoskalowej wojny. "Jesteśmy bardzo wdzięczni za to wsparcie" - mówił ukraiński minister.

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister obrony Ukrainy Rustem Umierow. / Paweł Supernak / PAP

Wspieramy Ukrainę, robimy to od pierwszego dnia wojny. To jest sprawa dla nas niezwykle ważna. (...) Szczególnie pochylamy się nad wszystkimi kobietami, dziećmi, osobami starszymi, które dotarły do Polski i znalazły tutaj bezpieczeństwo - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz podczas porannego briefingu.

Jak podkreślił, "to jest wyraz naszej solidarności, bo dopóki lecą bomby na szpitale, żłobki, przedszkola, domy seniorów - dopóty trzeba pomagać".

Do momentu, kiedy giną niewinni - trzeba wspierać. To są nasze wartości - zapewnił Kosiniak-Kamysz.

Będziemy więc wspierać Ukrainę, będziemy pomagać, kontynuujemy logistyczne zabezpieczenie: to, co robi hub w Jasionce, to, co się dzieje na terytorium Polski, szkolimy żołnierzy, prawie 28 tys. żołnierzy już przeszkolonych na terytorium RP - mówił minister obrony. Dodał, że trwają dostawy dla Ukrainy i poinformował, że wybiera się do Kijowa z misją gospodarczą polskiego przemysłu zbrojeniowego.

Jednocześnie Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że "wierzy głęboko, iż powrót do rozmów Ukrainy i Stanów Zjednoczonych daje szansę na sprawiedliwy pokój".

Bardzo wspieramy relacje transatlantyckie - zapewnił szef MON.

Głos podczas porannego briefingu głos zabrał także minister obrony Ukrainy Rustem Umierow.

Nasze spotkanie jest symbolem jedności europejskiej. To jeszcze raz potwierdza, że Ukraina nie pozostaje sama w swojej walce o bezpieczeństwo i wolność Europy - powiedział Umierow.

Ukraiński minister podkreśli, że Polska była przy Ukrainie od pierwszych dni pełnoskalowej wojny.

Jesteśmy bardzo wdzięczni za to wsparcie - mówił.

Umierow podkreślał też, że pomoc wojskowa jest krytycznie ważna dla Ukrainy. Dziękował jednocześnie Polsce za wszechstronne wsparcie - wojskowe, dyplomatyczne i gospodarcze.