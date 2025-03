Francja przekazuje Ukrainie wojskowe dane wywiadowcze. Takie informacje przekazał w wywiadzie radiowym minister obrony Francji Sebastien Lecornu.

Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski, premier Wielkiej Brytanii Kei Starmer i prezydent Francji Emmanuel Macron podczas spotkania w Londynie / JUSTIN TALLIS / PAP/PA

Francuski minister obrony Sebastien Lecornu ujawnił w czwartek, że Francja przekazuje Ukrainie wojskowe dane wywiadowcze.

Mamy źródła wywiadowcze, których używamy, aby pomóc Ukraińcom - powiedział w wywiadzie dla stacji radiowej France Inter.

Prezydent poprosił mnie o przyspieszenie francuskich pakietów pomocowych dla Ukrainy, aby zrekompensować amerykańską pomoc, która już nie napływa - dodał w tym samym wywiadzie polityk.