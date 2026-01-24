Dobiegł końca drugi dzień rosyjsko-ukraińskich rozmów pokojowych, w których pośredniczyły Stany Zjednoczone - poinformował Reuters. Strony konfliktu spotkały się w Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Zdjęcie z rosyjsko-ukraińskich rozmów pokojowych w Abu Zabi / UAE Presidential Court/HANDOUT

Rzecznik prasowy rządu Zjednoczonych Emiratów Arabskich poinformował, że sobotnie rozmowy między Rosją a Ukrainą w Abu Zabi koncentrowały się na pewnych elementach proponowanego przez USA porozumienia pokojowego.

Dodał, że w rozmowy byli "bezpośrednio zaangażowani" przedstawiciele obu krajów, a spotkanie odbyło się w "konstruktywnej i pozytywnej atmosferze". Szczegółów przedstawiciel władz w Abu Zabi nie ujawnił.

Rozmowy (póki co) nie przyniosły przełomu

Rozmowy pokojowe pomiędzy przedstawicielami trzech krajów - Rosji, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych - rozpoczęły się w piątek i - jak zauważa Reuters - dotychczas nie doprowadziły do osiągnięcia porozumienia.

Piątkowe negocjacje koncentrowały się na strefach buforowych i mechanizmach kontroli - przekazała w sobotę brytyjska telewizja Sky News.

Były to pierwsze rozmowy, podczas których przedstawiciele Donalda Trumpa jednocześnie spotkali się z negocjatorami z Ukrainy i Rosji. Wcześniej Amerykanie rozmawiali naprzemiennie z Rosjanami i Ukraińcami.