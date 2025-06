"Musimy sprowadzić do domu każdego"

Wołodymyr Zełenski oświadczył w poniedziałek, że Ukraina liczy na pełną realizację uzgodnień w sprawach humanitarnych, które udało się osiągnąć podczas spotkania z Rosją w Stambule.

Robimy wszystko, co możliwe, by sprowadzić wszystkich z powrotem. Działamy w tym celu na wszystkich szczeblach. Musimy sprowadzić do domu każdego, kto jest w niewoli. Dziękuję wszystkim, którzy w tym pomagają - powiedział.

Ustalenia w Stambule

Uwolnieni przez Ukrainę rosyjscy jeńcy wojenni; zdjęcie zrobione gdzieś na terenie Białorusi / RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE HANDOUT

Wymianę jeńców uzgodniono podczas drugiej rundy negocjacji ukraińsko-rosyjskich, zorganizowanej w poniedziałek 2 czerwca w Stambule. Strony, które rozmawiały za pośrednictwem Turcji, ustaliły wymianę wszystkich poważnie chorych jeńców wojennych i mających mniej niż 25 lat oraz wymianę ciał żołnierzy w formule 6000 na 6000.