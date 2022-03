O godzinie 9:00 w pałacu Dolmabahce w Stambule rozpocznie się kolejna tura ukraińsko-rosyjskich negocjacji pokojowych. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba ostrzegł uczestników rozmów: nic nie jedzcie, nie pijcie i niczego nie dotykajcie. Ma to związek z doniesieniami dziennika „Wall Street Journal”, że dwóch ukraińskich uczestników negocjacji z Rosją oraz rosyjski oligarcha Roman Abramowicz doświadczyli objawów otrucia. Portal śledczy Bellingcat podał, że objawy wskazują na użycie broni chemicznej.

Rosyjski sprzęt wojskowy zniszczony podczas ataku przeciwpancernego w jednej z miejscowości pod Czernihowem / Andrzej Lange / PAP

Negocjacje przedstawicieli Rosji i Ukrainy mają rozpocząć się o godzinie 9:00 w Stambule w pałacu Dolmabahce.

Przedstawiciele Moskwy i Kijowa mają rozmawiać o przerwie w działaniach wojennych, a projekty dokumentów mają nie zawierać trzech początkowych głównych żądań Rosji: "denazyfikacji", "demilitaryzacji" i ochrony prawnej języka rosyjskiego na Ukrainie - pisze Financial Times.

Natomiast szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba ostrzegł przedstawicieli ukraińskiej delegacji: "Radzę wszystkim obecnym podczas rozmów, żeby nic nie pili i nie jedli. Najlepiej, żeby nic w ogóle nie dotykali".

Próba otrucia Abramowicza i dwóch ukraińskich negocjatorów

Ostrzeżenie Kułeby ma związek z doniesieniami "Wall Street Journal". Dziennik przekazał, że dwóch ukraińskich uczestników negocjacji z Rosją oraz rosyjski oligarcha Roman Abramowicz mieli objawy otrucia.

Bellingcat informuje z kolei, że do incydentu doszło w nocy 3 marca. Trzej członkowie zespołu negocjacyjnego, w tym rosyjski oligarcha, mieli wrócić do mieszkania w Kijowie późnym wieczorem i jeszcze tej samej nocy odczuć pierwsze objawy. Były to zaczerwienienie oczu, bolesne łzawienie i łuszczenie skóry na rękach i twarzy. Objawy miały stopniowo ustępować w ciągu tygodnia.

Wszyscy przeżyli i wrócili do zdrowia - przekazał dziennik "Wall Street Journal".

Według Bellingcat, objawy były zgodne z użyciem broni chemicznej. Portal śledczy, powołując się na ekspertów, twierdzi, że dawka i rodzaj toksycznej substancji prawdopodobnie były niewystarczające, aby zabić ofiary, miało ich to jedynie przestraszyć.

O całą sytuację ofiary mają oskarżać przedstawicieli Kremla przeciwnych rozmowom. Rosja nie odpowiedziała jednak na prośbę o komentarz tej sprawie.