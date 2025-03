Kolejny etap negocjacji w sprawie zawieszenia broni w Ukrainie zostanie przeprowadzony na szczeblu technicznym, bez udziału amerykańskich urzędników w randze ministra - ogłosiła w środę wieczorem polskiego czasu rzeczniczka Departamentu Stanu USA Tammy Bruce, cytowana przez CNN. Rozmowy odbędą się w nadchodzących dniach w Arabii Saudyjskiej. Wołodymyr Zełenski poinformował natomiast, że Władimir Putin nie chce rozejmu, dopóki ukraińskie wojska znajdują się na terytorium obwodu kurskiego w Rosji.

/ ROMAN PILIPEY/AFP/East News/HANDOUT/AFP/East News / East News

Kolejny etap negocjacji ws. Ukrainy w nadchodzących dniach w Arabii Saudyjskiej

Departament Stanu USA poinformował w środę wieczorem polskiego czasu, że kolejna runda negocjacji ws. Ukrainy odbędzie się na szczeblu technicznym.

CNN podkreśla, że zaprzecza to zapowiedziom specjalnego przedstawiciela rządu ds. Bliskiego Wschodu Steve’a Witkoffa, który oznajmił we wtorek na antenie Fox News, że do Arabii Saudyjskiej na rozmowy mają się udać sekretarz stanu USA Marco Rubio i doradca Białego Domu ds. bezpieczeństwa narodowego Mike Waltz.

Rzeczniczka Departamentu Stanu oświadczyła, że w kolejnym etapie negocjacji ws. wojny w Ukrainie i zawieszenia broni wezmą udział „zespoły techniczne”, złożone z urzędników nie najwyższego szczebla, lecz „personelu zajmującego się ramami technicznymi”.

Po przeprowadzonych we wtorek i środę rozmowach telefonicznych prezydenta USA Donalda Trumpa - kolejno z przywódcą Rosji Władimirem Putinem i osobno z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim - Biały Dom poinformował, że kolejna runda negocjacji w sprawie zawieszenia broni odbędzie się w nadchodzących dniach w Arabii Saudyjskiej.

Zełenski: Putin nie chce zawieszenia broni, dopóki ukraińskie wojska znajdują się w obwodzie kurskim

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył w środę, że przywódca Rosji Władimir Putin nie chce rozejmu, dopóki ukraińskie wojska znajdują się na terytorium obwodu kurskiego w Rosji.

Ukraina realizuje swoje zadania w obwodzie kurskim. Ukraińscy żołnierze tam są i będą tak długo, jak długo ta operacja będzie nam potrzebna. (…) Moim zdaniem operacja w Kursku spełniła maksimum swoich zadań. Putin, który mówi, że nasi chłopcy znajdują się tam w okrążeniu, podczas gdy nie są oni okrążeni, nie będzie kierował tym, kiedy i dokąd nasze chłopaki mają się wycofać - oznajmił Zełenski.

Jednocześnie Wołodymyr Zełenski - po tym, jak poinformował dziennikarzy, że odbył „najpoważniejszą rozmowę telefoniczną” z prezydentem USA i uznał ją za konstruktywną - podkreślił, że zawieszenie broni z Rosją w zakresie ataków na infrastrukturę energetyczną z jego perspektywy może zostać wprowadzone szybko.

Biały Dom ogłosił wcześniej, że prezydenci USA i Ukrainy zgodzili się w środę na zawieszenie broni dotyczące ataków na obiekty energetyczne. Trump zasugerował przejęcie ukraińskich elektrowni atomowych - motywowane, jego zdaniem, względami bezpieczeństwa - i obiecał pomoc w sprawie ukraińskich dzieci uprowadzonych przez Rosjan.