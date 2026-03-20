Nie żyje metropolita ukraińskiego prawosławia. Filaret, który nosił tytuł Patriarchy Kijowskiego i całej Rusi-Ukrainy, znany był przede wszystkim z walki o niezależność swego Kościoła od Moskwy. Po ogłoszeniu powstania Cerkwi Prawosławnej Ukrainy nie poparł jednak jej zwierzchnictwa. Duchowny zmarł w Kijowie.

Duchowny miał 97 lat.

Przez 65 lat pełnił posługę biskupią, a przez 77 lat żył w zakonie.

Cerkiew Prawosławna Ukrainy powstała w grudniu 2018 roku, a jej zwierzchnikiem został Epifaniusz, który otrzymał tomos o niezależności od patriarchy Bartłomieja I z Konstantynopola.

Informacje o śmierci ukraińskiego duchownego podał metropolita białocerkiewski Eustraty Zoria.

"Zwierzchnik i Kijowska Metropolia Cerkwi Prawosławnej Ukrainy z głębokim smutkiem zawiadamiają ukraińską wspólnotę wiernych, że 20 marca 2026 roku, w wyniku zaostrzenia chorób przewlekłych, w 98. roku życia, w 77. roku życia monastycznego i 65. roku posługi biskupiej, odszedł do Boga Honorowy Patriarcha Kijowski i całej Rusi-Ukrainy Filaret" - ogłosił metropolita białocerkiewski Eustraty Zoria.

Głowa Cerkwi Prawosławnej Ukrainy, metropolita kijowski i całej Ukrainy Epifaniusz napisał na Facebooku, że rola Filareta w jednoczeniu jego Kościoła nie zostanie zapomniana.

"Zawsze będziemy pamiętać wskazania patriarchy Filareta o znaczeniu utrzymania jedności Ukraińskiej Cerkwi wokół Kijowskiego Tronu. Będziemy również pamiętać i realizować jego nauki i wskazania o znaczeniu soborowości, o pokorze wobec woli Bożej i woli pełni Cerkwi, o oddanej służbie Bogu, Cerkwi Chrystusowej i narodowi ukraińskiemu" - oświadczył.

Filaret bronił jedności ukraińskiego Kościoła

Media pisały, że w 1990 roku Filaret bronił jedności ukraińskiego Kościoła prawosławnego z Rosją i potępiał jego niezależność. Jego poglądy zmieniły się po tym, gdy Ukraina ogłosiła niepodległość.

Filaret, a tak naprawdę Mychajło Denysenko, urodził się 23 stycznia 1929 roku w obwodzie donieckim. Studiował w tolerowanych w dawnym Związku Sowieckim uczelniach duchownych. Po ogłoszeniu niepodległości Ukrainy zwołał Sobór, który jednogłośnie poparł decyzję o konieczności autokefalii Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej.

"Z tego powodu był poddany presji ze strony kierownictwa RCP (Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej), które za wszelką cenę dążyło do niedopuszczenia do niezależności Ukraińskiej Cerkwi" - wyjaśniła agencja Interfax-Ukraina.

W 2019 roku Synod Cerkwi Prawosławnej Ukrainy potwierdził jej jedność wewnętrzną i poparł zwierzchnika tego Kościoła, metropolitę kijowskiego Epifaniusza w jego sporze z sędziwym Filaretem, który ogłosił, że Cerkiew - Patriarchatu Kijowskiego - na której czele stał, nie przestała istnieć.

90-letni wówczas Filaret oświadczał, że nieuznawana wcześniej za kanoniczną Ukraińska Cerkiew Prawosławna Patriarchatu Kijowskiego po uzyskaniu tomosu o autokefalii dla Cerkwi Prawosławnej Ukrainy nie została rozwiązana i wciąż funkcjonuje.

Filaret ogłaszał, że nie zamierza wypełniać wszystkich zapisów tomosu, przekazanego na Ukrainę przez ekumenicznego prawosławnego patriarchę Konstantynopola Bartłomieja. Patriarcha nie zgadzał się m.in. na przejęcie zagranicznych parafii Cerkwi Patriarchatu Kijowskiego oraz na rozwiązywanie konfliktów wewnętrznych po uzgodnieniu z Konstantynopolem.

Historia Prawosławnej Cerkwi Ukrainy

Cerkiew Prawosławna Ukrainy została powołana do życia na soborze zjednoczeniowym działających w tym kraju Kościołów prawosławnych, który odbył się 15 grudnia 2018 roku w Kijowie. W obradach soboru nie uczestniczyła zależna od Rosji Ukraińska Cerkiew Prawosławna Patriarchatu Moskiewskiego.

Uczestnicy soboru wybrali na zwierzchnika nowej Cerkwi Epifaniusza (Dumenkę). 6 stycznia tegoż roku patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I przekazał Epifaniuszowi tomos, czyli akt o niezawisłości Cerkwi Prawosławnej Ukrainy.