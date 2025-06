Ukraiński przywódca przekazał z kolei, że w operacji SBU użyto 117 dronów, które zniszczyły bądź uszkodziły w sumie 34 procent rosyjskich bombowców. Atak przeprowadzony przez Ukrainę ocenił w rozmowie z Polską Agencją Prasową Marcin Ogdowski, dziennikarz "Polski Zbrojnej". Armia ukraińska uderzyła w jeden z elementów rosyjskiej triady nuklearnej. Po tym ataku Rosja nadal zachowuje zdolność odstraszania, ale nie ma już takiego komfortu, jak jeszcze kilka dni temu - stwierdził.

Będzie reakcja Kremla?

Według Ogdowskiego, Kreml będzie dążył do militarnej odpowiedzi na niedzielną akcję Ukraińców. To zbyt dotkliwy cios, aby pozostawić go bez reakcji. Putin musi pokazać własnemu społeczeństwu, ale i światowej opinii publicznej, że wyciąga konsekwencje z tak zuchwałego ataku na mocarstwo nuklearne - powiedział ekspert.

Zauważył także, że Ukraińcy do pewnego stopnia samoograniczyli się w niedzielnym ataku na rosyjskie lotnictwo.

Nie zniszczyli na przykład ani jednego samolotu Tu-160. Uderzyli w konkretny typ maszyn, bombowce Tu-95 i Tu-22M, które zwykle uczestniczą w nalotach na Ukrainę - powiedział Ogdowski.