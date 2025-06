Zaledwie nieco ponad godzinę trwało spotkanie delegacji ukraińskiej i rosyjskiej w Turcji. Kijów informuje, że negocjatorzy przekazali stronie rosyjskiej listę uprowadzonych przez Rosjan dzieci, które mają zostać zwrócone Ukrainie. Turecki MSZ podaje, że druga tura rozmów między stronami konfliktu "nie zakończyła się negatywnie".

Negocjacje między Rosją i Ukrainą w Turcji zostały zakończone / Murat Gok/Turkish Foreign Ministry HANDOUT / PAP/EPA

Druga runda rosyjsko-ukraińskich negocjacji odbyła się 2 czerwca w Stambule. Spotkanie trwało nieco ponad godzinę i odbyło się za zamkniętymi drzwiami. Podobnie jak poprzednio, delegacji rosyjskiej przewodniczył doradca prezydenta Władimir Miedinski, a delegacji ukraińskiej minister obrony Rustem Umerow.

Pierwsza runda miała miejsce także w Stambule i odbyła się 16 maja. Wówczas na mocy dwustronnego porozumienia, uzgodniono wymianę jeńców w trybie 1000 za 1000, która została zrealizowana w kolejnych tygodniach.

Lista dzieci dla Rosjan

Szef gabinetu prezydenta Ukrainy Andrij Jermak poinformował, że strona ukraińska przekazała stronie rosyjskiej listę z nazwiskami ukraińskich dzieci, które zostały uprowadzone do Rosji, a Kijów oczekuje ich powrotu do domu.

"To setki dzieci, które Rosja nielegalnie deportowała, przymusowo przesiedliła lub przetrzymuje na tymczasowo okupowanych terytoriach. W marcu, na spotkaniu w Dżuddzie (w Arabii Saudyjskiej), potwierdziliśmy naszą gotowość do 30-dniowego zawieszenia broni z elementem humanitarnym" - przypomniał Jermak we wpisie w mediach społecznościowych. Zaznaczył też, że teraz "piłka jest po stronie Rosji".

Władze w Kijowie informowały przed spotkaniem, że droga do wypracowania warunków trwałego pokoju powinna rozpocząć się od 30-dniowego zawieszenia broni na całej linii frontu, wymiany jeńców wojennych i powrotu dzieci uprowadzonych przez Rosjan z terenów okupowanych w Ukrainie.

Korespondent "Financial Times" opublikował zdjęcie dokumentu przekazanego Moskwie przez Kijów w ramach dzisiejszego spotkania. Dokument został sporządzony w języku ukraińskim i angielskim i zawiera ramy negocjacyjne ujęte w pięciu punktach.