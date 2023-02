Amerykański departament obrony przedstawił szczegóły najnowszego, wartego 460 mln dolarów, pakietu wsparcia zbrojeniowego dla Ukrainy. Na liście znalazły się m.in. pociski do systemów HIMARS i artylerii kalibru 155 i 120 mm. Nową transzę pomocy zapowiedział w poniedziałek prezydent USA Joe Biden podczas swojej niezapowiedzianej wizyty w Kijowie.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

To 32. pakiet amerykańskiej pomocy zbrojeniowej dla Ukrainy od sierpnia 2021 r. - podano w komunikacie Pentagonu.

Sprzęt dla Ukrainy

Dodano, że w tej transzy skupiono się na dostarczeniu ukraińskiej armii amunicji do przekazanych już wcześniej haubic i rakietowych systemów artyleryjskich HIMARS, a także broni przeciwpancernej. Podkreślono, że uzbrojenie pozwoli Ukraińcom lepiej bronić swojego kraju rosyjską inwazją.

Oprócz amunicji, w wykazie przedstawionym przez Pentagon znalazły się dodatkowe zestawy przeciwpancerne Javelin wraz z rakietami, cztery pojazdy wsparcia ogniowego na bazie bojowych wozów piechoty Bradley, miny przeciwpiechotne, systemy łączności i urządzenia noktowizyjne.

Dodatkowo ukraińskie wojsko otrzyma też zapasy materiałów medycznych oraz części zamiennych i innego sprzętu.

Biden w Kijowie

W poniedziałek z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie zjawił się prezydent USA Joe Biden. Po spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim zapowiedział dodatkowe sankcje, które zostaną nałożone na elity i firmy wspierające machinę wojenną Putina. Zapewnił też, że Stany Zjednoczone pozostaną u boku Ukrainy tak długo, jak będzie trzeba.

Skierujemy miliardy dolarów, żeby zapewnić funkcjonowanie ukraińskiego społeczeństwa, ponieważ - jak pokazuje przykład Ukrainy - wolność jest bezcenna i warta tego, by toczyć o nią walkę - mówił prezydent USA.

I dodał: Poświęcenie Ukrainy jest ogromne, natomiast gospodarka Rosji walczy o przetrwanie. Dziesiątki tysięcy Rosjan uciekają ze swojego kraju. Putin liczył, że nie będziemy w stanie zebrać koalicji, ale źle to rozegrał.

Zełenski podziękował Bidenowi i wszystkim Amerykanom za potęgę współpracy ukraińsko-amerykańskiej. Pańska wizyta to niezwykle ważny znak poparcie dla wszystkich Ukraińców - mówił, zwracając się do gościa. Ukraina zwycięży - oświadczył. To wszystko jest sygnałem, że Rosja nie ma szans w tej wojnie - ocenił.