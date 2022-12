Na granicy z obwodem kaliningradzkim powstanie specjalna zapora. ​Straż Graniczna podpisała w piątek z firmą TELBUD S.A. umowę na budowę bariery elektronicznej na granicy polsko-rosyjskiej - poinformowała rzeczniczka prasowa Straży Granicznej por. Anna Michalska. Projekt bariery ma powstać w najbliższych tygodniach, zaś budowa rozpocznie się w marcu.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Bariera elektroniczna na granicy z obwodem kaliningradzkim będzie miała długość 199 km i obejmie zasięgiem działania całą lądową granicę polsko-rosyjską oprócz Mierzei Wiślanej, gdzie już od kilku lat granicę chronią urządzenia elektroniczne.

Jak poinformowała SG, wykonawcą umowy jest firma TELBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu. Na wykonanie wszystkich zaplanowanych w ramach umowy prac zakontraktowano kwotę ponad 373 mln zł, w tym 42 mln zł na utwardzenie terenu na wybranych, priorytetowych odcinkach granicy.

W ramach umowy zostanie zaprojektowany i wybudowany zespół współdziałających urządzeń elektronicznych wraz z oprogramowaniem, komponentami teleinformatycznymi oraz elementami pomocniczymi do ochrony granicy. "Będą one wykorzystywały czujniki wykrywające różne cechy fizyczne obiektów. Zapewni to kompleksowy obraz sytuacyjny, gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji w sposób ciągły, niezależnie od ukształtowania terenu i warunków atmosferycznych" - poinformowała SG.

Umowa obejmuje również przygotowanie Centrum Nadzoru w Kętrzynie na terenie działania Warmińsko-Mazurskiego OSG, gdzie będą analizowane przesyłane z bariery elektronicznej dane. W najbliższych tygodniach wykonawca ma przygotować projekt zapory, zaś prace w terenie mają się rozpocząć w marcu.