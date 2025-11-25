"Doceniamy produktywne i konstruktywne spotkania w Genewie między delegacjami ukraińską i amerykańską, a także nieustające wysiłki prezydenta Trumpa mające na celu zakończenie wojny. Nasze delegacje osiągnęły porozumienie w sprawie kluczowych warunków porozumienia wynegocjowanego w Genewie" - poinformował we wtorek o poranku Rustem Umierow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. Kijów liczy, że jeszcze w listopadzie dojdzie do spotkania Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem.

Przedstawiony w ubiegłym tygodniu przez prezydenta USA Donalda Trumpa 28-punktowy plan zakończenia wojny w Ukrainie zakładał m.in., że przy Rosji pozostanie większa część ukraińskich ziem, które zajęła rosyjska armia, w tym Krym i Donbas, ponadto Ukraina zrezygnuje ze starań o wejście do NATO, a liczebność jej armii zostanie ograniczona do 600 tys. żołnierzy.

Plan został odebrany jako idący na rękę Rosji, a wręcz - jak oceniali niektórzy komentatorzy - "pisany na Kremlu". Europejscy liderzy odpowiedzieli w niedzielę na amerykański plan, przedstawiając swoją wersję projektu. Propozycja wprowadza pewne modyfikacje wobec amerykańskiej propozycji m.in. w sprawie ograniczenia liczebności ukraińskiej armii i zakłada gwarancje podobne do tych z art. 5 NATO.

Po niedzielnych rozmowach w Genewie delegacji USA i Ukrainy, a także doradców bezpieczeństwa narodowego Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii, szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio powiedział, że jest "bardzo optymistycznie" nastawiony do możliwości osiągnięcia porozumienia oraz że były to "najbardziej produktywne negocjacje ze wszystkich", które dotychczas się odbyły.

Ukraina: Doszliśmy z USA do porozumienia

We wtorek sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy poinformował, że osiągnięto porozumienie. Nie podał jednak żadnych szczegółów ustaleń.

Rustem Umierow napisał także, że teraz Ukraina liczy na możliwość wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Stanach Zjednoczonych - jak określił "w możliwie najszybszym terminie w listopadzie" - aby dokończyć ostatnie etapy i osiągnąć porozumienie z prezydentem Donaldem Trumpem.

"Liczymy na wsparcie naszych europejskich partnerów w dalszych działaniach" - dodał ukraiński polityk w komunikacie na platformie X.