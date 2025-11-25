"To najlepszy sposób, by pokazać (Władimirowi Putinowi), że powinien raczej negocjować, niż próbować nas przeczekać" - powiedział premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, informując, że jego kraj jest gotowy zapewnić Ukrainie pomoc finansową na podstawie wartości zamrożonych rosyjskich aktywów.

Władimir Putin / GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN/POOL / PAP/EPA

We wtorek po południu zorganizowano wideokonferencję tzw. koalicji chętnych, czyli państw, które dobrowolnie angażują się we wsparcie Ukrainy w obliczu rosyjskiej agresji, niezależnie od formalnych struktur takich jak NATO czy Unia Europejska.

W spotkaniu online - jak przekazał minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który "w imieniu premiera" reprezentował Polskę podczas wideokonferencji - wzięło udział 40 liderów. "Żadnych decyzji o nas bez nas" - dodał szef polskiej dyplomacji.

Na początku wideokonferencji prezydent Emmanuel Macron powiedział, komentując omawiany plan pokojowy, że "nareszcie jest szansa na realny postęp ku dobremu pokojowi" między Ukrainą i Rosją, ale jego warunkiem są gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa.

Francuski przywódca ocenił, że solidne gwarancje te są "warunkiem absolutnym dobrego pokoju" i nie mogą to być wyłącznie "gwarancje na papierze".

Pomoc ze strony Wielkiej Brytanii

Głos zabrał również premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, który zapowiedział, cytowany przez Reutersa, że Brytyjczycy dostarczą Ukrainie w najbliższych tygodniach więcej rakiet obronnych.

Szef brytyjskiego rządu dodał, że jego kraj jest gotowy zapewnić Ukrainie pomoc finansową na podstawie wartości zamrożonych rosyjskich aktywów. To najlepszy sposób, by pokazać (Władimirowi Putinowi), że powinien raczej negocjować, niż próbować nas przeczekać, i to najlepszy sposób, w jaki możemy okazać gotowość pomocy Ukrainie - w wojnie czy w pokoju - ocenił.

Premier zapewnił, że unijne zespoły "pracują całą dobę", by zorganizować finansowanie dla Kijowa.

Wołodymyr Zełenski gotowy spotkać się z Donaldem Trumpem

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział podczas wideokonferencji, że jest gotów omówić "wrażliwe punkty" planu pokojowego z prezydentem USA Donaldem Trumpem, a w rozmowie powinni wziąć udział europejscy przywódcy.

Decyzje dotyczące bezpieczeństwa Europy muszą być podejmowane z udziałem Europy - oświadczył ukraiński prezydent, którego wypowiedź przytacza Reuters na podstawie tekstu jego wystąpienia.

Szef państwa ukraińskiego wezwał europejskich przywódców do opracowania ram programu rozlokowania na Ukrainie tzw. sił reasekuracyjnych oraz do dalszego wspierania Kijowa "tak długo, jak długo Moskwa nie wykazuje woli zakończenia wojny".