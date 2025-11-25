Ukraina zgodziła się na ograniczenie liczebności swoich sił zbrojnych do 800 tys. żołnierzy - podał we wtorek kijowski korespondent dziennika "Financial Times" Christopher Miller, powołując się na wysokich rangą urzędników z otoczenia ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Według "Financial Times" Ukraina zgodziła się ograniczyć liczbę żołnierzy do 800 tysięcy.

Wciąż pozostają do uzgodnienia kwestie terytorialne i gwarancji bezpieczeństwa.

Rosja ostrzega, że odrzuci modyfikowany plan pokojowy, jeśli nie zostaną uwzględnione wcześniejsze żądania Moskwy.

Ukraina zgodziła się na ograniczenie liczebności swoich sił zbrojnych do 800 tys. żołnierzy - podaje dziennik "Financial Times". Korespondent gazety Christopher Miller poinformował też, że do uzgodnienia między Wołodymyrem Zełenskim a prezydentem USA Donaldem Trumpem pozostają jeszcze kwestie terytorialne i charakter gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.



Jednak - jak przypomina "Financial Times" - minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow już zasygnalizował, że Rosja odrzuci zmodyfikowany plan pokojowy, jeśli nie weźmie on pod uwagę od dawna wysuwanych przez nią żądań.

Przedstawiony Zełenskiemu w zeszłym tygodniu 28-punktowy plan pokojowy USA uznano za idący zbyt mocno na rękę Rosji i w efekcie prowadzonych przez weekend rozmów został on zmodyfikowany.

Ławrow komentuje

Ławrow powiedział we wtorek, że jeśli plan "wymazuje (...) kluczowe ustalenia", które przywódca Rosji Władimir Putin uważał za osiągnięte podczas sierpniowego spotkania z Trumpem w Anchorage na Alasce, to "sytuacja ulegnie zasadniczej zmianie".

Po Anchorage, gdy wydawało nam się, że ustalenia te zostały już sformalizowane, nastąpiła długa przerwa. Teraz przerwa ta została zerwana przez wprowadzenie tego dokumentu (...). Cała seria kwestii wymaga oczywiście wyjaśnienia - powiedział Ławrow, dodając, że oficjalnie nic Rosji nie zostało jeszcze przedstawione.

USA gotowe uznać rosyjską aneksję Krymu

Jak przypomniał "FT", na Alasce Trump powiedział, że USA są gotowe uznać rosyjską aneksję Krymu z 2014 r. i skłonić Ukrainę do wycofania się z niektórych pozycji na linii frontu w Donbasie, jeśli Rosja zaprzestanie walk.

Putin podkreślił wówczas, że porozumienie nie będzie możliwe, jeśli nie uwzględni "głównych przyczyn" konfliktu, czyli - według niego - zmiany reżimu w Kijowie, zakończenia ekspansji NATO i dostaw broni z Zachodu dla Ukrainy.