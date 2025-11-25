Niecodzienna scena rozegrała się w samym sercu Rzymu. Zakonnica, widząc ogromny korek spowodowany przez źle zaparkowany samochód, nie zawahała się wkroczyć na jezdnię i osobiście pokierować ruchem. Jej zdecydowana postawa nie tylko doprowadziła do rozładowania zatoru, ale także rozweseliła wielu kierowców i przechodniów.
W okolicy Koloseum jeden z autobusów miejskich utknął na wąskiej uliczce. Powodem była nieprawidłowo zaparkowana osobówka, która skutecznie utrudniła manewrowanie.
Sytuacja szybko doprowadziła do powstania sporego zatoru i napiętej atmosfery na drodze.
W momencie, gdy wydawało się, że jedynym rozwiązaniem będzie oczekiwanie na przyjazd służb, na jezdnię wkroczyła zakonnica. Kobieta zdecydowanymi gestami zaczęła kierować ruchem.