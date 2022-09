Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał w piątek w wieczornym komunikacie, że siły ukraińskie dokonały ostrzału w rejonie Enerhodaru, gdzie znajduje się Zaporoska Elektrownia Atomowa, a także Chersonia na południu Ukrainy, niszcząc uzbrojenie przeciwnika. Na południu Ukrainy trwają walki pozycyjne; ostatniej doby siły ukraińskie zniszczyły ok. 60 sztuk rosyjskiego sprzętu i uderzały w szlaki logistyczne wroga, w tym most pontonowy na Dnieprze – podała w sobotę agencja Ukrinform, cytując ukraińskie dowództwo operacyjne Południe. Sobota to 192. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje znajdziecie w naszej relacji.