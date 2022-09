Rosja wystąpiła do Stanów Zjednoczonych o wydanie 56 wiz dla dyplomatów, którzy mają wziąć udział w 77. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. USA jak na razie nie wydały ani jednego dokumentu.

Siergiej Ławrow / MAXIM SHEMETOV / POOL / PAP/EPA

Stały przedstawiciel Rosji przy ONZ Wasilij Nebenzia napisał w liście do sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa, że brak przyznania wiz przez USA jest "alarmujący".

"W ostatnich miesiącach Waszyngton stale odmawiał wydania wiz dla rosyjskich delegatów, którzy mieli brać udział w wydarzeniach ONZ" - napisał Nebenzia.

Stany Zjednoczone poważnie traktują swoje zobowiązania jako kraj goszczący siedziby ONZ - podkreślił rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price. Dodał, że informacje dotyczące wiz są poufne, zatem nie może komentować indywidualnych przypadków.

Zgodnie z "porozumieniem w sprawie siedzib ONZ" z 1947 roku, Stany Zjednoczone są zobowiązane do umożliwienia dostępu do wydarzeń ONZ wszystkim zagranicznym dyplomatom. Waszyngton twierdzi, że może odmówić wydania wiz z trzech powodów - zagrożenia bezpieczeństwa, terroryzmu i polityki zagranicznej.

Co roku rozpatrujemy setki wniosków o wizy dla delegatów Federacji Rosyjskiej na wydarzenia ONZ - powiedział Price i dodał, że wnioski należy składać jak najwcześniej, by zapewnić terminowość ich rozpatrzenia.

Jest to szczególnie ważne ze względu na nieuzasadnione działania Rosji przeciwko naszej ambasadzie w Moskwie, które znacząco ograniczyły nasz personel, a co za tym idzie - zdolność do rozpatrywania wiz - zaznaczył Price.

Nebenzia poinformował, że wnioski zostały złożone w ambasadzie USA w Moskwie.

Rosja prosi o interwencję Guterresa

56 wiz, o które wystąpiła Rosja, dotyczy delegacji z szefem rosyjskiego MSZ Siergiejem Ławrowem na czele, która miała wziąć udział w rozpoczynającej się 20 września 77. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Nebenzia dodał, że wiz nie otrzymali również dziennikarze towarzyszący Ławrowowi i załoga samolotu rządowego.

Stały przedstawiciel Rosji przy ONZ poprosił Guterresa, by "jeszcze raz przypomniał władzom USA, że muszą niezwłocznie wydać wymagane wizy wszystkim rosyjskim delegatom i osobom towarzyszącym, w tym rosyjskim dziennikarzom".

Rzecznika ONZ Eri Kaneko powiedziała, że zarówno Guterres, jak i wysocy rangą urzędnicy ONZ są w bliskim kontakcie z USA i Rosją.

Stosunki między Stanami Zjednoczonymi a Rosją uległy znacznemu pogorszeniu w lutym, kiedy rosyjskie wojska rozpoczęły inwazję na Ukrainę.

77. Sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ

Zgromadzenie Ogólne ONZ rozpocznie się 20 września. Wśród prelegentów mają być m.in. prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, kanclerz Niemiec Olaf Scholz i Ławrow. Obecność potwierdziło ponad 150 przedstawicieli różnych państw. Głównym tematem tegorocznego wydarzenia będzie prawdopodobnie inwazja Rosji na Ukrainę.